Po nemških tankih v Ukrajino še nizozemska in francoska bojna letala?

Generalni direktor agencije Rafael Grossi je ob tem vnovič pozval k vzpostavitvi varnega območja okoli nuklearke. V Moskvi so trditve IAEA označili za neutemeljene. "Včeraj okoli 10. ure po lokalnem času je bilo slišati osem močnih detonacij, zaradi katerih so vibrirala okna pisarn v elektrarni, danes pa jih je bilo slišati še več," je poudaril Grossi, ki je minuli teden obiskal Ukrajino.

Nemčija, ZDA, Velika Britanija in nekatere druge države so medtem Ukrajini ta teden obljubile dobavo bojnih tankov. Kmalu zatem pa je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zahodne zaveznice zaprosil tudi za rakete dolgega dosega in bojna letala.

V Moskvi so trditve generalnega direktorja IAEA zavrnili kot neutemeljene. "V tem času je potekal artilerijski spopad, vendar je bil daleč stran. Na ozemlju jedrske elektrarne ali v njeni bližini ni bilo nobenih eksplozij," je izpostavil vodja ruskega jedrskega operaterja Rosenergoatom Renat Karčaa in poročilo IAEA označil za provokacijo. "Preden se takšne informacije objavijo, bi jih bilo treba preveriti in potrditi," je dodal, poroča ruska tiskovna agencija Tass.

Grossi se je minuli teden mudil v Ukrajini z namenom vzpostavitve začetka misije in stalne navzočnosti strokovnjakov IAEA v vseh jedrskih objektih, vključno s Černobilom, kar mu je po navedbah na spletni strani agencije tudi uspelo. Jedrska elektrarna v Zaporožju, največja v Evropi, je od marca pod ruskim nadzorom, obstreljevanje v okolici objekta pa vzbuja strah pred jedrsko nesrečo. IAEA si prizadeva, da bi na območju jedrske elektrarne vzpostavili varno območje in s tem zmanjšali tveganje za jedrsko nesrečo. Ruske sile medtem v zadnjih mesecih redno obstreljujejo ukrajinsko energetsko infrastrukturo po vsej državi.

Srbski zunanji minister namignil na možnost uvedbe sankcij proti Rusiji

Srbski zunanji minister Ivica Dačić pa je v sredo prvič namignil, da bi lahko Beograd glede konflikta v Ukrajini spremenil svojo držo in uvedel sankcije proti Rusiji, kar je ena od ključnih zahtev Bruslja za napredovanje pogajanj za članstvo v Evropski uniji. "Obsojamo kršitev ozemeljske celovitosti Ukrajine in tako smo glasovali v mednarodnih organih. Ali bomo uvedli sankcije proti Rusiji, je druga stvar. Ne gre za vprašanje časa ali rokov, to je vprašanje, ki se tiče naših političnih in gospodarskih interesov," je dejal v intervjuju za Euractiv.

Izpostavil je, da se Srbija od ruske aneksije Krima leta 2014 do zdaj ni pridružila sankcijam Zahoda, saj ocenjuje, da to ni v njenem interesu. "Če se nekaj spremeni na škodo Srbije, potem bomo našo odločitev prilagodili temu, ker bomo v vsakem trenutku ocenjevali, kaj je najboljša odločitev za naše gospodarstvo, za naš ugled in za srbske državljane," je poudaril.