Po Putinovi napovedi delne mobilizacije Rusi bežijo v tujino

Potem ko je ruski predsednik Vladimir Putin ukazal delno mobilizacijo 300.000 rezervistov, so bili enosmerni leti iz Rusije takoj razprodani. Putinova napoved, objavljena v jutranjem televizijskem nagovoru, je vzbudila strahove, da nekaterim moškim, ki so sposobni za boj, ne bodo dovolili zapustiti Rusije.

Obrambni minister Sergej Šojgu je sicer pojasnil, da bo vpoklic omejen na tiste z izkušnjami, kot so poklicni vojaki, ter da študentov in tistih, ki so služili le vojaški rok, ne bodo vpoklicali. Kljub temu podatki Google Trends kažejo skokovit porast iskanj za Aviasales, najbolj priljubljeno spletno mesto za zakup poletov v Rusiji.