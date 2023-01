Po smrtonosnem napadu v Makijevki: uporabljali so telefone in to jih je ubilo

Rusija je odgovorila na bes, ki se je po smrtonosnem napadu v Makijevki, v katerem naj bi po poročanju Ukrajincev umrlo več 100, po poročanju Rusov pa več 10 ruskih vojakov, začel širiti po državi. Na obtožbe, da so poveljniki prezrli nevarnost, ki je grozila ruskim četam, dejala, da se je raketni napad zgodil, ker so vojaki uporabljali telefone. "Ta faktor je sovražniku omogočil, da locira in določi koordinate lokacije vojaškega osebja za raketni napad," je sporočila ruska vojska.

Novoletni raketni napad, v katerem je bilo ubitih najmanj 89 ruskih vojakov, se je po novih trditvah Rusije zgodil, ker so tamkajšnji vojaki uporabljali svoje mobilne telefone, poroča BBC. Ruska vojska je namreč zdaj sporočila, da je uporaba mobilnih telefonov sovražniku omogočila lociranje tarče. Kot je vojska zapisala v sporočilu na Telegramu okoliščine dogodka preiskuje komisija. Vendar pa da je "že očitno", da je bil glavni vzrok napada prisotnost in "množična uporaba" mobilnih telefonov med vojaki, ki so bili v dosegu ukrajinskega orožja, dasiravno je to prepovedano.

icon-expand Žalovanje za umrlimi ruskimi vojaki FOTO: Profimeda

Uradniki, ki bodo v preiskavi spoznani za krive, bodo privedeni pred sodišče, sprejeti pa so tudi ukrepi, s katerimi želijo v prihodnje preprečiti podobne dogodke, so še sporočili. Čeprav število ubitih ni potrjeno, je to največje število smrtnih žrtev, ki jih Rusija priznala od začetka vojne. Čeprav so Rusi sprva govorili o 63 mrtvih, pa so to številko zdaj povečali na 89. A po oceni Ukrajine bi bilo smrtnih žrtev še veliko več. Trdijo namreč, da naj bi v napadu umrlo okoli 400 vojakov, še 300 pa naj bi jih bilo ranjenih. Med žrtvami je tudi namestnik poveljnika polka, podpolkovnik Bachurin, je vojska sporočila na Telegramu. Ukrajinci naj bi pri napadu na stavbo v Makijevki, v kateri so se skrivale tako ruske čete kot orožje, uporabili mobilne raketne sisteme HIMARS. Stavba, v kateri je bila poklicna šola, naj bi bila v času napada polna nabornikov - moških, ki so bili med 300.000 vpoklicanimi državljani v septembrski delni mobilizaciji, ki jo je zaradi vojne uvedel ruski predsednik Vladimir Putin.