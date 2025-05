Po Ukrajini še nikoli ni udarilo toliko dronov, Putin se je oglasil

Ukrajina je bila tarča najobsežnejšega ruskega napada z brezpilotnimi letali od začetka vojne, pravijo v Kijevu. Ruski predsednik Vladimir Putin pa je dva dni po tem, ko prva mirovna pogajanja z Ukrajino niso prinesla prekinitve ognja, sporočil, da je cilj Moskve izkoreniniti vse vzroke konflikta in ohraniti varnost Rusije. To je njegova prva izjava po prvih neposrednih mirovnih pogovorih med predstavniki iz Rusije in Ukrajine po več kot treh letih.

Cilj Moskve je "odpraviti vse vzroke, ki so sprožili to krizo, ustvariti pogoje za trajen mir in zagotoviti varnost Rusije", je Vladimir Putin danes izjavil za rusko državno televizijo. Dejal je, da ima ruska vojska, ki trenutno zaseda okoli petino Ukrajine, "potrebne enote in sredstva" za dosego tega cilja.

To je Putinova prva izjava po prvih neposrednih mirovnih pogovorih med predstavniki iz Rusije in Ukrajine po več kot treh letih, ki so ta teden potekala v Istanbulu. Pogajalci obeh strani so sporočili, da so se dogovorili o izmenjavi vojnih ujetnikov ter da so razpravljali o prekinitvi ognja in morebitnem srečanju predsednikov držav.

A dogovora o prekinitvi ognja ni bilo in spopadi se nadaljujejo. Ukrajinske zračne sile so tako danes sporočile, da je Rusija minulo noč na njihovo ozemlje izstrelila "273 bojnih brezpilotnih letal šahid in različne vrste imitatorskih brezpilotnih letal", od katerih so jih uspeli 88 uničiti, 128 pa da jih ni povzročilo "negativnih posledic". Napadi naj bi bili usmerjeni v različne regije, vključno s prestolnico Kijev, kjer je bila ubita ženska.

