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Ukrajina

Pod pretvezo snemanja erotičnega filma izvedli sabotažo stoletja

Hamburg, 15. 06. 2026 16.20 pred 44 minutami 3 min branja 25

Avtor:
M.P.
Puščanje plina Severni tok

Septembra 2022 so bile oči sveta uprte v Baltsko morje. Majhna skupina ukrajinskih civilistov in profesionalnih potapljačev je namreč takrat z najeto jadrnico Andromeda izvedla sabotažo stoletja. Preiskava poškodovanja plinovodov Severni tok 1 in 2 razkriva podrobnosti, ki rišejo pravo filmsko zgodbo, v kateri pomembno vlogo igra tudi nekdanja manekenka, ki naj bi z ekipo misijo izvedla pod pretvezo snemanja pornografskega filma.

Preiskava eksplozij in škode na 20 milijard dolarjev (17,23 milijarde evrov) vrednih plinovodih Severni tok 1 in 2 v Baltskem morju septembra 2022 razkriva podrobnosti, ki prej spominjajo na napet akcijski film kot na resnične dogodke.

Po poškodbi za Evropsko unijo pomembnih plinovodov so bili sicer sumi sprva usmerjeni v ameriško obveščevalno agencijo CIA ali rusko varnostno službo FSB. A po poročanju časnika The Times je za sabotažo stoletja, kot so jo oklicali številni varnostni strokovnjaki in svetovni mediji, stala majhna skupina ukrajinskih civilistov in elitnih potapljačev.

Jahta Andromeda
Jahta Andromeda
FOTO: Twitter

Operacijo, ki je stala le 250.000 dolarjev (dobrih 215.000 evrov), naj bi načrtovala dva višja ukrajinska obveščevalna častnika, med katerima naj bi bil tudi takratni vrhovni vojaški poveljnik Valerij Zalužni, trenutni ukrajinski veleposlanik v Veliki Britaniji, ki velja za enega glavnih tekmecev ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega.

Bivša manekenka z ekipo nad plinovoda Severni tok

Poleg vrhunskih civilnih potapljačev, ki so jih rekrutirali, ker v vojski niso imeli ljudi s potrebnimi znanji za misijo, je imela posebno vlogo pri sabotaži tudi nekdanja manekenka z vzdevkom Freya.

Zelenski je po sabotaži večkrat zanikal, da bi za napad vedel. Vendar pa ljudje blizu Zalužnega pravijo, da naj bi pred začetkom operacije predsednika o njej obvestil.

Manekenka, ki je po poročanju medija nekoč krasila naslovnice erotičnih revij, se je pri 20 letih zaljubila v potapljanje, postala inštruktorica in razvila veščine tehničnega potapljanja ter spuščanja tudi do 100 metrov globoko pod morsko gladino. Po ruskem napadu na Ukrajino 24. februarja 2022 naj bi prav te specifične veščine pritegnile pozornost ukrajinskih tajnih služb.

Med strogim postopkom izbora sodelujočih v misiji naj bi ukrajinski častniki izbrance motivirali, češ da brez Severnih tokov vojne ne bi bilo, njihovo uničenje pa da bi torej zmanjšalo Putinove dohodke in Evropo osvobodilo od Rusije.

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Ekipa, v kateri sta bila poleg Freye še dva druga potapljača ter vojaški častniki, je nato v nemškem pristanišču Rostock najela luksuzno 15-metrsko jadrnico Andromeda, v primeru težav z obalno stražo pa naj bi se nameravali predstaviti kot produkcijska ekipa, ki snema potapljaški pornografski film, piše The Times.

Eksplozija, preiskava in skrivanje

Iz pristanišča so izpluli 9. septembra 2022, dva dni pozneje pa so prispeli nad plinovod Severni tok 1. Freya in še en potapljač sta se takrat potopila 80 metrov pod vodo in na podvodne cevi namestila improvizirane bombe, narejene iz potapljaških jeklenk, ki pa so bile napolnjene z močnim eksplozivom.

Uhajanje plina na plinovodu Severni tok
Uhajanje plina na plinovodu Severni tok
FOTO: AP

Kljub hudi nevihti, ki se je nad morjem razbesnela 17. septembra, naj bi po vztrajanju Freye misijo izvedli do konca. Bombe so eksplodirale 26. septembra 2022 ob 2.03 in 19.03, eksplozije pa so nato sprožile verižno reakcijo. V ozračje se je takrat sprostilo skoraj 500.000 ton metana, kar je največji zabeleženi izpust toplogrednih plinov v zgodovini, ki ga je povzročil človek.

Nemški preiskovalci so kasneje na Andromedi odkrili vrsto dokazov - od prstnih odtisov na kozarcih do sledov krvi in ostankov eksploziva. Na enem od ležišč pa naj bi odkrili tudi en sam las, ki jih je nato vodil do Freye.

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Danes se člani misije skrivajo pred nemškimi nalogi za prijetje. Eden od poveljnikov je bil lani poleti aretiran v Italiji in zdaj čaka na sojenje v Hamburgu. Freya je uradno registrirana kot pripadnica ukrajinske vojske in dela kot inštruktorica v eni od specialnih enot ukrajinske varnostne službe SBU.

Uradno vsi obtoženi zanikajo vpletenost v sabotažo.

Razlagalnik

Severni tok 1 in 2 sta obsežna sistema podmorskih plinovodov, zgrajena za neposreden prenos zemeljskega plina iz Rusije v Nemčijo po dnu Baltskega morja. Njihov glavni namen je bil zaobiti tranzitne države, kot sta Ukrajina in Poljska, ter zagotoviti cenejšo in zanesljivejšo oskrbo z energijo za evropski trg, zlasti za nemško industrijo. Plinovoda sta bila v središču geopolitičnih razprav, saj so kritiki opozarjali, da Evropa s tem postaja preveč odvisna od ruskih energetskih virov, kar bi lahko Rusija uporabila kot politično orožje.

Valerij Zalužni je bil med leti 2021 in 2014 vrhovni poveljnik oboroženih sil Ukrajine. Velja za arhitekta uspešne obrambe Ukrajine v zgodnjih fazah ruske invazije, saj je preoblikoval ukrajinsko vojsko v bolj prilagodljivo in decentralizirano silo, ki temelji na zahodnih vojaških doktrinah. Zaradi svoje priljubljenosti med vojaki in javnostjo je postal ena ključnih osebnosti ukrajinskega odpora, po razrešitvi s položaja poveljnika pa je prevzel diplomatsko funkcijo veleposlanika v Združenem kraljestvu.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
severni tok freya manekenka sabotaža

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KOMENTARJI25

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Sirhakel7
15. 06. 2026 18.26
Ja drag bo tale erotični film...
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0 0
aco scer
15. 06. 2026 18.25
Kot ZDA niso imele nič pri razpadu bivše Juge, tako nimajo tudi tukaj pri tem nič...CIA je povsod zraven in to pričajo vsi, ko si bili bivši obveščevalci..pač ne povejo tako direktno, ampak kljub temu dovolj jasno. Saj je amerika vztrajala takrat in obljubljana netelesno podporo, samo da nadaljujejo z vozjno, ko so po 2eh tednih bli že skoraj vse zmenjeni RU in UA, o prekinitvi..
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+1
1 0
MN75
15. 06. 2026 18.24
Ukrajinci so imeli prav, da so to naredili saj evropejci čakemo in čakamo brez ukrepati. Evropa nima prašnikov za poseči z dejanji.
Odgovori
+1
1 0
Arguss
15. 06. 2026 18.22
kdo vam sploh še verjame .
Odgovori
+1
2 1
devote
15. 06. 2026 18.21
pa kdo vam sploh verjame te nebuloze??
Odgovori
-2
0 2
Endless
15. 06. 2026 18.18
Ukrajinci imajo evropejce za molzno kravo in bedake ob enem. Ne samo da tem pokvarjencem mečemo denar z lopato, še namenoma nam dodatno dražijo vsakdanje življenje in zato nihče ne odgovarja. Tudi današnji napad na njihov verski simbol je bilo iz njihove strani in nič drugače. Tako spet iščejo pozornost in dodatne miljone.
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+7
7 0
Rob123
15. 06. 2026 18.13
Ukrajina je izvedla akcijo in uporabila exsploziv kdaj bo NATO ukrepal ???!!?!!
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+8
8 0
seter73
15. 06. 2026 18.12
tocno tukaj ste cel teden navijali malo so rusi saboturali severni tok.., nobene Cie ali kaj drugega niste omenjali samo.., rusi rusi rusi...ceprav je vsak z kanckom kmecke pameti vedel da gre za ukrajince.
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+9
9 0
Esprit
15. 06. 2026 18.02
Ahahahaha. Joj. Pa ne moraš verjet, da ste resni, da kaj takšnega objavite sploh:). Če bi ZDA pustile osebne izkaznice iz Selfieje zraven, lahko bi tudi posneli dokumentarec in imeli intervjuje, bi mainstream mediji še zmeraj napisali, da je Rusija storilec in ona si je razstrelila svoj plinovod, huje kot risanke kaj objavljate.
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+8
10 2
jedupančpil
15. 06. 2026 18.00
od ua so sam ukrainke dobre, pa se te so lisice
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+2
3 1
Martinović
15. 06. 2026 17.55
…zaradi katere je propadla 1/3 evropske industrije.
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+12
14 2
pravica1
15. 06. 2026 17.55
Ful presenečeni kao, že desetletja so ženske največji izvozni artikel ukrajine...
Odgovori
+4
6 2
Don Matteo
15. 06. 2026 17.52
pravljicam in zgodbicam kar ni in ni konca. amaterji so se potopili 90 in več metrov globoko in postavili vojaški eksploziv. A še ne boste nehali nakladat z ukrajinskimi uspehi in zmagami? kdo pa še verjame v to razen otrok do 4 leta starosti!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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+6
9 3
seter73
15. 06. 2026 18.16
saj to ni njihova zmaga ali uspeh.., ampak dokaz da te fasisticne mafije nocemo blizu..zelenski pel kako so rusi to sabotirali in butalci v EU kimali, ker ne vedo da ima rus ventil ki ga lahko zapre ne pa da razstreli plinovod
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+1
2 1
LevoDesniPles
15. 06. 2026 17.50
lol a se bo tudi o zahod... laboratorijih po ukr.. pisalo čez 4 leta
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+3
5 2
sseebbaa
15. 06. 2026 17.47
mi jim pa še jar pošiljajmo denar...matr smo loleki
Odgovori
+9
10 1
Mali medo
15. 06. 2026 17.44
In to mi financiramo.
Odgovori
+18
20 2
Samo navijač
15. 06. 2026 17.43
Zakaj ste pa potem vsi mediji v en glas obtozili Ruse ?? Javnost pa zavajali ! Nujno bo treba odgovarjat.
Odgovori
+18
21 3
blue3dragon
15. 06. 2026 17.41
Opevate jih za dejanje, ki bo škodilo samo EU...
Odgovori
+18
20 2
lakala28
15. 06. 2026 17.56
Ne bo. Tudi po tej zaslugi sta se Nemčija in EU ovedla in nehala biti odvisni od energentov iz ene same države. Kot je stroka že zdavnaj opozarjala.
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-4
2 6
planinec123
15. 06. 2026 18.10
Seveda, vsakih 20 minut propade v Nemčiji podjetje, ni kaj, super. Pa saj bo počilo in bodo odfcali vsi barabini sirom EU, ki jo uničujejo.
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+1
1 0
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