Pod pretvezo snemanja erotičnega filma izvedli sabotažo stoletja

Preiskava eksplozij in škode na 20 milijard dolarjev (17,23 milijarde evrov) vrednih plinovodih Severni tok 1 in 2 v Baltskem morju septembra 2022 razkriva podrobnosti, ki prej spominjajo na napet akcijski film kot na resnične dogodke. Po poškodbi za Evropsko unijo pomembnih plinovodov so bili sicer sumi sprva usmerjeni v ameriško obveščevalno agencijo CIA ali rusko varnostno službo FSB. A po poročanju časnika The Times je za sabotažo stoletja, kot so jo oklicali številni varnostni strokovnjaki in svetovni mediji, stala majhna skupina ukrajinskih civilistov in elitnih potapljačev.

Jahta Andromeda FOTO: Twitter

Operacijo, ki je stala le 250.000 dolarjev (dobrih 215.000 evrov), naj bi načrtovala dva višja ukrajinska obveščevalna častnika, med katerima naj bi bil tudi takratni vrhovni vojaški poveljnik Valerij Zalužni, trenutni ukrajinski veleposlanik v Veliki Britaniji, ki velja za enega glavnih tekmecev ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega.

Bivša manekenka z ekipo nad plinovoda Severni tok

Poleg vrhunskih civilnih potapljačev, ki so jih rekrutirali, ker v vojski niso imeli ljudi s potrebnimi znanji za misijo, je imela posebno vlogo pri sabotaži tudi nekdanja manekenka z vzdevkom Freya.

Zelenski je po sabotaži večkrat zanikal, da bi za napad vedel. Vendar pa ljudje blizu Zalužnega pravijo, da naj bi pred začetkom operacije predsednika o njej obvestil.

Manekenka, ki je po poročanju medija nekoč krasila naslovnice erotičnih revij, se je pri 20 letih zaljubila v potapljanje, postala inštruktorica in razvila veščine tehničnega potapljanja ter spuščanja tudi do 100 metrov globoko pod morsko gladino. Po ruskem napadu na Ukrajino 24. februarja 2022 naj bi prav te specifične veščine pritegnile pozornost ukrajinskih tajnih služb. Med strogim postopkom izbora sodelujočih v misiji naj bi ukrajinski častniki izbrance motivirali, češ da brez Severnih tokov vojne ne bi bilo, njihovo uničenje pa da bi torej zmanjšalo Putinove dohodke in Evropo osvobodilo od Rusije.

Ekipa, v kateri sta bila poleg Freye še dva druga potapljača ter vojaški častniki, je nato v nemškem pristanišču Rostock najela luksuzno 15-metrsko jadrnico Andromeda, v primeru težav z obalno stražo pa naj bi se nameravali predstaviti kot produkcijska ekipa, ki snema potapljaški pornografski film, piše The Times.

Eksplozija, preiskava in skrivanje

Iz pristanišča so izpluli 9. septembra 2022, dva dni pozneje pa so prispeli nad plinovod Severni tok 1. Freya in še en potapljač sta se takrat potopila 80 metrov pod vodo in na podvodne cevi namestila improvizirane bombe, narejene iz potapljaških jeklenk, ki pa so bile napolnjene z močnim eksplozivom.

Uhajanje plina na plinovodu Severni tok FOTO: AP

Kljub hudi nevihti, ki se je nad morjem razbesnela 17. septembra, naj bi po vztrajanju Freye misijo izvedli do konca. Bombe so eksplodirale 26. septembra 2022 ob 2.03 in 19.03, eksplozije pa so nato sprožile verižno reakcijo. V ozračje se je takrat sprostilo skoraj 500.000 ton metana, kar je največji zabeleženi izpust toplogrednih plinov v zgodovini, ki ga je povzročil človek. Nemški preiskovalci so kasneje na Andromedi odkrili vrsto dokazov - od prstnih odtisov na kozarcih do sledov krvi in ostankov eksploziva. Na enem od ležišč pa naj bi odkrili tudi en sam las, ki jih je nato vodil do Freye.

Danes se člani misije skrivajo pred nemškimi nalogi za prijetje. Eden od poveljnikov je bil lani poleti aretiran v Italiji in zdaj čaka na sojenje v Hamburgu. Freya je uradno registrirana kot pripadnica ukrajinske vojske in dela kot inštruktorica v eni od specialnih enot ukrajinske varnostne službe SBU. Uradno vsi obtoženi zanikajo vpletenost v sabotažo.