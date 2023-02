Podnevi frizer, ponoči lovec na drone

Člani njegove teritorialne obrambne enote, ki jo sestavljata tudi odvetnik in poslovnež, se na opozorila pred zračnim napadom v Kijevu in okolici odzovejo tako, da z obnovljenim mitraljezom iz druge svetovne vojne poskušajo sestreliti brezpilotne kamikaze Shahed-136 iranske izdelave. Gre za majhne drone z močjo 50 konjev, ki letijo relativno počasi. Ker med letenjem proizvajajo glasen hrup, jim Ukrajinci pravijo kar "mopedi" ali pa "kosilnice".

" Sem zelo srečna oseba. Zakaj? Ker branim svojo državo, naš ukrajinski narod, " pojasnjuje Šamšur, ko s svojega položaja na strehi s termovizijsko kamero z merilnikom razdalje prečesava obzorje, obsijano z mesečino. " Hkrati pa lahko pridem v frizerski salon in delam z ljudmi, opravljam delo, ki ga poznam, strižem lase in se pogovarjam s strankami. "

Odkar so ruski oklepniki prejšnjo zimo vdrli v Ukrajino, mu kot civilistu nikoli ni prišlo na misel, da bi pobegnil in se skril. "Sovražnik je bil na pragu in moral sem nekaj storiti, moral sem se priključiti teritorialni obrambi," je dejal. Sprva je dostavljal hrano civilistom in pomagal pri evakuaciji ljudi, nato je poprijel še za orožje.

V noči z 29. na 30. december 2022 je njegova enota s strehe nad Kijevom sestrelila dva brezpilotna letalnika. Znanje, ki so ga pridobili v tem času, prenašajo tudi na svoje kolege.

Oleksandr pa na svoji maskirni uniformi nosi več značk – na eni v angleščini piše "Lovci na drone", na drugi pa v ukrajinščini "Ronin" – fevdalni japonski bojevnik – kar je zdaj tudi njegovo bojno ime.