Poljska zaprosila za soglasje Nemčije, da Ukrajini dostavi leoparde

Nemški proizvajalec orožja Rheinmetall je za nemško medijsko skupino RND sporočil, da bi lahko dobavili 139 tankov leopard tipa 1 in 2. "Od tankov leopard 2 imamo na voljo 22 vozil, ki bi jih lahko usposobili za uporabo in jih dostavili Ukrajini do konca letošnjega ali v začetku prihodnjega leta," je dejal tiskovni predstavnik Rheinmetalla, ki je ob tem naznanil, da bodo kmalu končali s prenovo 29 bojnih tankov leopard 2, ki jih bodo nato predvidoma do konca marca dobavili Slovaški in Češki. "Na voljo pa imamo tudi 88 tankov leopard 1," je še dodal.

Pošiljka leopardov 2, namenjena Češki in Slovaški, je del sistema izmenjave vojaške opreme, s katerim Nemčija Ukrajini posredno zagotavlja pomoč prek zaveznic. Zaveznice Kijevu zagotavljajo sovjetsko vojaško opremo, v zameno pa od Nemčije prejemajo sodobno zamenjavo. V okviru te sheme je Berlin obljubil, da bo Slovaški dobavil 15 tankov leopard, Češka pa naj bi jih prejela 14, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Kremelj je ob tem opozoril, da te dobave ne bodo prinesle nič dobrega za prihodnje odnose med Berlinom in Moskvo. "Pustile bodo trajen pečat," je dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov in dodal, da so odnosi med državama že zdaj slabi.

'Zagotoviti moramo težje in naprednejše sisteme'

Že pred tem je generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg po pogovorih z novim nemškim obrambnim ministrom Borisom Pistoriusom v Berlinu napovedal, da bo odločitev o pošiljanju nemških tankov sprejeta kmalu. "Ukrajini moramo zagotoviti težje in naprednejše sisteme in to moramo storiti hitreje. Posvetovanja med našimi zavezniki se bodo nadaljevala in prepričan sem, da bomo kmalu našli rešitev," je dejal ob tem.

Opozoril je tudi, da Moskva ne kaže nobenih znakov, da bi spremenila svoje cilje. "Edina pot do trajnega miru je, da ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu jasno povemo, da na bojišču ne bo zmagal. Zato moramo zagotoviti težje in naprednejše sisteme," je dodal.