Poljski upokojenec hotel ubiti Zelenskega na letališču

"Vojaški upokojenec, Poljak, je bil rekutiran pred nekaj desetletji, trdno je verjel v sovjetsko idejo in imel ta namen že več let, " je Vasil Maljuk zbranim novinarjem razložil na današnjem srečanju.

SBU in njihovi poljski kolegi so združili moči in nesojenemu atentatorju namero preprečili, pridržali so ga in priprli, tožilstvo je vložilo obtožnico, grozi mu do osem let zapora.

Maljuk je novinarjem razkril tudi drugo zaroto v Kijevu, v katero so bili vpleteni visoki uradniki iz ukrajinske službe državne varnosti (UDO), ki naj bi delali za peto kolono ruske tajne službe FSB. Skupina je želela rekrutirati posameznike, ki so blizu varnostnikom Zelenskega, da bi ga ubili kar v predsedniški palači.

SBU je skoraj dve leti vztrajala z infiltracijo v mrežo omenjenih agentov, ki so zbirali tudi obveščevalne podatke in načrtovali napade na vodjo ukrajinskih vojaških obveščevalcev Kirila Budanova in tudi Maljuka samega.