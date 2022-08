Poročilo ukrajinske vlade razkriva: za tri eksplozije na Krimu odgovoren Kijev

Ameriški medij CNN je dobil vpogled v poročilo ukrajinske vlade, ki je krožilo v internih krogih, z medijem pa ga je delil neimenovani ukrajinski uradnik. To razkriva, da je Ukrajina resnično odgovorna za tri eksplozije, ki so pretekli teden odjeknile na Krimu.

Rusija sicer trdi, da je incident posledica nesreče, ukrajinski uradniki pa zaenkrat niso uradno potrdili svoje vpletenosti v eksplozije. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sicer po incidentu dejal, da se je vojna "začela s Krimom, zato se mora tudi končati z njegovo osvoboditvijo".

Serije eksplozij na polotoku so se nadaljevale tudi v tem tednu. V torek so namreč odjeknile v skladišču streliva v Maisku in na letališču v Gvardejsku. Kot so dejali ruski uradniki, naj bi bil incident v Maisku posledica sabotaže, vendar pa niso navedli, kdo naj bi bil zanjo odgovoren.

Napadi naj bi se sicer zgodili v času, ko je na tem okupiranem območju prišlo do porasta odporniškega gibanja in tudi povečanega števila sabotaž. Ukrajinski uradniki so konec tedna že potrdili, da so železniški most pri Melitopolu razstrelili ukrajinski partizani. Most so Rusi uporabljali za prevoz vojaške opreme in orožja z okupiranega Krima.