Poročilo ZN o vojnih zločinih: usmrtitve in mučenja vojaških ujetnikov

Združeni narodi so objavili poročilo o zločinih in zlorabah vojnih ujetnikov, ki sta jih zakrivili obe strani. V poročilu, ki se sklicuje na pričevanja več deset ukrajinskih in ruskih vojnih ujetnikov, razkrivajo, da je v vojnih ujetništvih prišlo do mučenja, zlorab in ponekod tudi do smrti. Nedavno je Moskvo razburil tudi posnetek domnevnega poboja ruskih ujetnikov v luganski regiji.

Da obravnavajo poročila o usmrtitvah in mučenju vojnih ujetnikov v Ukrajini, je sporočil tudi namestnik tiskovnega predstavnika generalnega sekretarja Združenih narodov Farhan Haq. V ponedeljek so namreč Združeni narodi objavili poročilo o vojnih ujetnikih v Ukrajini. Pri tem so opravili 159 intervjujev z ujetniki, ki so jih zadrževali Rusi, ter 175 intervjujev z ujetniki, ki so se znašli v ukrajinskem ujetništvu. Poročilo uvodoma izpostavlja, da je ukrajinska stran omogočila dostop do ujetnikov, medtem ko so z Ukrajinci, ki so se znašli v ruskem ujetništvu, lahko opravili pogovore šele ob njihovi vrnitvi. "Naše ugotovitve temeljijo na informacijah, ki smo jih večinoma pridobili z zaupnimi pogovori z vojnimi ujetniki,pa tudi s pričami in sorodniki vojakov," navajajo v poročilu. Poročilo razkriva, da je bilo več ukrajinskih vojakov ob zajetju pretepenih in okradenih. "Tudi transport ujetnikov v ujetništvo je bil skrb vzbujajoč. Pogosto so jih odpeljali v prepolnih tovornjakih ali avtobusih, včasih pa več kot en dan niso imeli dostopa do vode ali stranišč. Njihove roke so bile zvezane in oči tako tesno prekrite z lepilnim trakom, da so utrpeli poškodbe na zapestjih in obrazu." Ob prihodu v ujetništva so bili vojni ujetniki podvrženi tako imenovanim sprejemnim postopkom, ki so pogosto vključevali pretepanje, grožnje, napade psov, slačenje in spravljanje v stresne položaje, navaja poročilo. "Priče so nam povedale o smrti najmanj enega vojnega ujetnika med sprejemnim postopkom v kazenski koloniji pri Olenivki sredi aprila 2022." Misija združenih narodov preiskuje tudi poročila o osmih drugih domnevnih smrtih v Olenivki aprila letos.

Velika večina intervjuvancev je povedala, da so jih med internacijo mučili in grdo ravnali. Poleg pridobivanja izjav pod prisilo in zahtevah po izdaji vojaških podatkov so po ugotovitvah ZN ruski upravniki taborišč ujetnike tudi preprosto ustrahovali in poniževali. "Vojni ujetniki so opisovali, kako so jih pretepli, vključno s palicami in lesenimi kladivi, brcali in jih mučili z električnimi paralizatorji." Nekateri ujetniki so v pričevanjih navedli tudi obešanje za noge, vbode z ostrimi predmeti ter ugašanje cigaretnih ogorkov na goli koži. V poročilu navajajo tudi grožnje s posilstvom in več poskusov poškodovanja v predelu genitalij. Predstavniki misije ZN so opravili tudi intervjuje z 20 Ukrajinkami, ki so jih prav tako zadrževali v Olenivki. Večina je povedala, da niso bile podvržene fizičnemu nasilju. Jih pa je pretreslo vpitje iz celic, kjer so zadrževali moške, vplivalo na njihovo psihično zdravje. Ena od prič je povedala, da še vedno ne prenese zvoka lepilnega traku. "Pazniki so z njim zvezali svoje zapornike in jih začeli mučiti." Poročilo navaja izjave nekaterih žensk, ki pa so povedale, da so jih pretepali in jim med zaslišanji zagrozili s spolnim nasiljem. Na splošno so razmere v ruske ujetništvu zelo težke, ugotavljajo ZN. Ukrajinci, s katerimi so govorili, pripovedujejo po prenatrpanih celicah, slabi higieni ter pomanjkanju hrane in pitne vodne. Nekateri naj bi izgubili tudi četrtino telesne teže.

icon-expand Posnetki ukrajinske vojaške obveščevalne službe, ki naj bi prikazovali izmenjavo ujetnikov. FOTO: Profimedia

O usmrtitvah in mučenju pa poročajo tudi v ukrajinskih zaporih za vojne ujetnike."Pridobili smo verodostojne informacije o hitrih usmrtitvah oseb, ki so bile izključene iz boja ter več primerov mučenja in slabega ravnanja z ujetniki, za katere naj bi bili odgovorni pripadniki ukrajinskih oboroženih sil." Misija ZN je dokumentirala primere usmrtitev in mučenj ob zajetju ruskih pripadnikov, preden so bili ti prepeljani v kraje za internacijo. "V nekaterih primerih so ruski vojni ujetniki (iz ruskih oboroženih sil in povezanih oboroženih skupin) povedali, da so jih pripadniki ukrajinske vojske pretepali po zajetju in med zasliševanjem. V več primerih so ukrajinski policisti ali vojaško osebje, ki jih je varovalo, zabodli vojne ujetnike ali jim dali električni šok." Eden od ujetnikov se je spominjal: "Najbolj smo se bali električnega šoka. Občutek je bil grozen. Celo telo ti je zmrznilo in potem si padel na bok." Podobne razmere pri prevozu v ujetništvo so opisovali tudi ruski ujetniki – nagnetena vozila, zvezane roke in prevezane oči. Več kršitev pravic ujetnikov so zabeležili v taborišču v regiji Dinpropetrovsk in nekaterih drugih centrih za pridržanje, kjer naj bi ujetnikom izrekli dobrodošlico z udarci in brcami. Nekatere naj bi zadrževali tudi v neuradnih prostorih za pridržanje, kot so na primer kleti. "Prav tako ostajamo zaskrbljeni, ker Ukrajina še naprej preganja člane z Rusijo povezanih oboroženih skupin in ukrajinske državljane, zaradi članstva v teh oboroženih skupinah. Spomnimo, da je v mednarodnih oboroženih spopadih v skladu s humanitarnim pravom prepovedano preganjati borce samo zaradi sodelovanja v sovražnostih," navaja poročilo, ki sicer dodaja, da je Ukrajina že sprožila nekatere preiskave o zlorabah v taboriščih pod njihovim nadzorom.

icon-expand Ruski vojaki, ki so se predali Ukrajincem FOTO: Twitter

Domnevna usmrtitev 12 ruskih vojakov Posnetek, ki je razburil uradno Moskvo, prikazuje predajo ruskih vojakov na vzhodu Ukrajine. Po tem, ko jih večina izstopi iz poslopja in po ukazu ukrajinskih vojakov leže na tla, iz hiše izstopi še en vojak, ki začne streljati proti Ukrajincem. Prvi posnetek se na tej točki ustavi in nadaljuje s posnetkom ranjenega ukrajinskega vojaka. Naslednji posnetek, narejen iz zraka, pa prikazuje okrog ducat mrtvih ruskih vojakov, ki ležijo navidez v podobnem položaju kot ob predaji. Sodeč po rdečih prevezah, ki jih nosijo vojaki, bi sicer lahko šlo za pripadnike pod poveljem separatističnih oblasti v Donecku in Lugansku. Rusko ministrstvo za obrambo je dogodek označilo za "vojni zločin" in ob tem dodal, da gre za "namerni in metodični umor več kot desetih ruskih vojakov, ki so bili ubiti s streli v glavo." Teh trditev ni mogoče neodvisno preveriti, saj preiskava uradno še ni stekla. Posnetek je po navedbah Moskve nastal v vasi Makijevka v luganski oblasti. Ukrajinska vojska je sporočila, da je vas zavzela v začetku tega tedna. Rusija je mednarodno skupnost pozvala k preiskavi domnevnega zločina. Preiskovalci sedaj ugotavljajo, kdo je posnetek posnel. "Potekajo še druga preiskovalna in operativna dejanja za razkritje vseh okoliščin dogodka," so po poročanju ruske tiskovne agencije Tass sporočili iz preiskovalnega odbora. Rusija je sicer že marca Ukrajino obtožila zločinov nad pripadnikih enote ruskih specialcev VDV, ki se je izgubila ob marčevskem umiku iz okolice Kijeva. Posnetke poboja ruskih vojakov naj bi takrat posneli in objavili pripadnike gruzijske legije, ki se bori na ukrajinski strani.