Med ruševinami zvestoba do (morda tudi preranega) groba

Zdravnik in njegova žena se prepirata pri zajtrku. On ves besen vstane in ji zabrusi: "In v postelji si tudi zanič!" Ko pride v službo, mu je žal, da je ženo užalil, želi se opravičiti, zato jo pokliče. Dolgo časa zvoni, ko žena končno dvigne telefon. "Kje si bila tako dolgo?" "V postelji." "In kaj si delala tako pozno v postelji?" "Iskala sem drugo mnenje!"