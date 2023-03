Posebna enota Kraken: Z dronom smo uničili opazovalni stolp v Rusiji

Napetosti v ruski regiji Brjansk, kot kaže, še niso zaključene. Posebna enota obveščevalne službe ukrajinskega ministrstva za obrambo Kraken je namreč sporočila, da so z uporabo brezpilotnega letala uničili avtonomni opazovalni stolp Grenadier v tej ruski regiji. Boji pa ne popuščajo tudi v Bahmutu. Čeprav je poveljnik skupine Wagner opozoril, da njegovim enotam v regiji primanjkuje streliva, pa geolocirani posnetki Inštitut za preučevanje vojne kažejo, da Wagnerjeve sile še vedno napredujejo.

Enota ukrajinskih specialnih sil, znana kot Kraken, je na spletu delila videoposnetek napada na opazovalni stolp v regiji Brjansk, piše Ukrajinska pravda. Video prikazuje, kako jim je v drugem poskusu uspelo uničiti stolp. "Z brezpilotnim letalom kamikaze so obveščevalne sile posebne enote Kraken uničile avtonomni opazovalni stolp Grenadir v regiji Brjansk," so pripisali ob posnetku napada, niso pa navedli, kdaj naj bi napad izvedli. Enoto Kraken so ustanovili veterani bataljona Azov, ko je ruski predsednik Vladimir Putin februarja lani napadel Ukrajino. Med boji so uspešno osvobodili več zasedenih vasi, Kraken pa je tako postala ena od bolj odmevnih prostovoljskih enot v vojni. Posebna enota deluje v nekakšnem sivem območju, poroča neposredno ministrstvu za obrambo, ni pa del ukrajinskih oboroženih sil.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Razmere v Brjansku so se sicer zaostrile že pretekli teden. V četrtek je Putin vdor ukrajinskih saboterjev na rusko ozemlje označil za teroristični napad. Mnenja o tem, ali gre za napad pod lažno zastavo ali za resnični napad ukrajinske skupine, so bila ob tem deljena. Kasneje se je sicer na spletu pojavil tudi posnetek domnevnega napada na Rusijo. Video naj bi na spletu objavil "Ruski prostovoljni korpus", ki trdi, da za misijo stojijo oni. To je sicer enota Teritorialne obrambe Ukrajine, ki so jo avgusta lani ustanovili ruski desničarski prostovoljci, ki so se za Ukrajino borili v polku Azov in nekaterih drugih enotah. Tudi tu se še ne ve, ali bi lahko skupina delovala na lastno pest ali v koordinaciji z Ukrajino. Ukrajina je medtem vpletenost v napadeno rusko ozemlje zanikala. Svetovalec ukrajinskega predsednika Mikhailo Podoljak je dejal, da gre le za namerno provokacijo Rusije in da želi Ruska federacija z zrežiranim napadom prestrašiti svoje ljudi in upravičiti napad na drugo državo. 'Če se Wagner umakne iz Bahmuta, lahko propade celotna fronta' Poveljnik ruske skupine Wagner Jevgenij Prigožin je opozoril, da njegovim enotam v vzhodnem ukrajinskem mestu Bahmut primanjkuje streliva. "Če se Wagner umakne iz Bahmuta, lahko propade celotna fronta," je dejal po poročanju Sky Newsa. V video sporočilu je sicer dejal, da njegove enote krepijo nadzor nad mestom, ki je v zadnjih nekaj mesecih postalo eno od žarišč vojne. V petek je Prigožin dejal, da so njegove enote "praktično obkolile" Bahmut. Nato pa je v nedeljo dejal, da večina strelica, ki naj bi ga Moskva obljubila njegovim silam, še ni bila poslana. "Skušamo ugotoviti razlog - ali gre le za navadno birokracijo ali za izdajo," je dejal. To sicer ni prva kritika šefa Wagnerja, ki jo je namenil načelnikom ruske obrambe in najvišjim generalom. Pretekli mesec je že delil fotografijo na kateri je več mrtvih vojakov ter rusko obrambno ministrstvo obtožil, da jim je namerno odvzelo strelivo.

Kijev je medtem sporočil, da zadržuje napade ruskih sil, ki se še vedno trudijo obkoliti Bahmut, poroča Al Jazeera. Država se je zavezala, da bo branila to vzhodno ukrajinsko trdnjavo, ukrajinski generalštab je sporočil, da so v preteklih dneh odvrnili več kot 130 napadov sovražnika, vključno s tistimi v Kupjansku, Limanu, Bahmutu in v Avdiivki. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v nedeljo dejal, da se želi še posebej pokloniti "pogumu, moči in odpornosti vojakov, ki se borijo v Donbasu". Bitko na tem območju je označil za eno najtežjih. Tiskovni predstavnik ukrajinskih sil Sergij Čerevati pa je v soboto dejal, da so razmere v mestu "težke, a pod nadzorom".

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Po besedah ukrajinskega obrambnega ministra Oleksija Reznikova Bahmut za Ruse pomeni simboliko, zato so tudi njihova prizadevanja za zavzetje mesta tako močna. Vendar pa njegovo zavzetje ne bi pomenilo nič za nadaljnji potek bojev v vzhodnem Donbasu, je dejal. Inštitut za preučevanje vojne (ISW) pa poroča, da ukrajinske sile v mestu verjetno izvajajo "omejen taktični umik". Vendar pa je ob tem tudi opozoril, da je še prezgodaj za oceno ukrajinskih namenov glede popolnega umika iz mesta. Geolocirani posnetki so medtem pokazali, da Wagnerjeve sile v regiji še naprej napredujejo. Šojgu si je v Mariupolu ogledal infrastrukturne projekte Ruski obrambni minister Sergej Šojgu je obiskal opustošeno ukrajinsko mesto Mariupol, kjer si je ogledal infrastrukturne projekte, je sporočilo obrambno ministrstvo Kremlja. Kot poroča CNN, si je Šojgu med drugim ogledal zdravstveni center, novo stanovanjsko četrt, ki jo je zgradila vojska, in se seznanil z gradnjo cevovoda, ki bo z vodo oskrboval številna naselja v regiji. Rusko obrambno ministrstvo je v soboto objavilo videoposnetek srečanja ministra z ruskimi vojaki, ki služijo v okupirani Ukrajini. Pri tem sicer niso navedli, kje je bil video posnet.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Mariupol, ki se nahaja ob Azovskem morju v ukrajinski regiji Doneck, so ruske sile po mesecih intenzivnega bombardiranja in več tisoč smrtnih žrtev zavzele lani zavzele ruske sile. To je prizorišče enih najbolj intenzivnih bojev, odkar je Rusija začela svojo invazijo na Ukrajino. Rusija je med smrtonosne napade izvedla tudi na porodnišnico in gledališče, v katerega se je zateklo na stotine civilistov.

Mesto je v tednih pred njegovim padcem postalo simbol ukrajinskega upora. Zadnji branilci mesta so v jeklarni vztrajali skupaj s kar 1000 civilisti, ki so se tja zatekli, ko so se zaloge hrane in vode zmanjšale. Je pa to pristaniško mesto postalo tudi pomembna zmaga za Rusijo. Z njegovim zavzetjem je vzpostavila kopenski koridor med priključenim Krimom in regijama Lugansk in Doneck, ki sta pod nadzorom proruskih separatistov. V Zaporožju razglasili dan žalovanja, v raketnem napadu na stanovanjsko stolpnico umrlo 13 ljudi Mestni svet v južnem ukrajinskem mestu Zaporožje je za ponedeljek razglasil dan žalovanja, potem ko je pretekli teden raketa zadela večstanovanjsko stavbo ter pri tem ubila 13 oseb, je povedal sekretar sveta Anatolij Kurtiev. "Skupaj počastimo cenjen spomin na vse, ki so umrli tisto tragično marčevsko noč," je sporočil na Telegramu.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right