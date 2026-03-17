Na poškodovanem ruskem tankerju v Sredozemlju 700 ton goriva

Več eksplozij je 3. marca pretreslo 277-metrski tanker Artic Metagaz in povzročilo veliko škodo na plovilu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Posadko so rešili. "Ladja je utrpela hude poškodbe: na krovu je slišati poke, poroča se o izpustih plina, ladja se nagiba vse hitreje, opazili pa so tudi lokalizirane požare," je v ponedeljek sporočila tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova.

V času, ko je bila ladja opuščena, je v njenih rezervoarjih ostalo 450 ton težkega kurilnega olja in 250 ton dizelskega goriva ter znatna količina zemeljskega plina, je pojasnila Zaharova. Vsako razlitje bi lahko povzročilo dolgotrajno onesnaženje tega območja, ki je eno najbolj biotsko raznovrstnih v Sredozemlju, je v petek poročala okoljska organizacija WWF. Tudi Italija, Francija in sedem drugih držav so Evropsko komisijo obvestile, da ruski tanker z utekočinjenim zemeljskim plinom predstavlja ekološko grožnjo, in pozvale k hitremu ukrepanju, poroča TVP World. V pismu držav EU Evropski komisiji naj bi bilo navedeno, da Arctic Metagaz pluje med Malto in Italijo. Njegovo stanje predstavlja "dvojni izziv" – ohranjanje pomorske varnosti in preprečevanje ekološke katastrofe glede na sankcije EU, uvedene proti Rusiji. "Negotovo stanje plovila v kombinaciji z naravo njegovega specializiranega tovora povzroča neposredno in resno tveganje za veliko ekološko katastrofo v osrčju pomorskega prostora Unije," naj bi pisalo v pismu, ki ga je videl Reuters.

