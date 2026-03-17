Ukrajina

Na poškodovanem ruskem tankerju v Sredozemlju 700 ton goriva

Moskva, 17. 03. 2026 10.44 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.P. STA
Artic Metagaz (X)

Poškodovani ruski tanker, ki že skoraj dva tedna brez posadke pluje po Sredozemskem morju, ima na krovu 700 ton goriva, je v ponedeljek sporočilo rusko zunanje ministrstvo. Rusija trdi, da je bil tanker poškodovan v ukrajinskem napadu. Plovilo pa ob tem, kot opozarjajo številne evropske države, predstavlja tako potencialno ekološko nevarnost kot izziv ohranjanju pomorske varnosti.

Več eksplozij je 3. marca pretreslo 277-metrski tanker Artic Metagaz in povzročilo veliko škodo na plovilu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Posadko so rešili.

"Ladja je utrpela hude poškodbe: na krovu je slišati poke, poroča se o izpustih plina, ladja se nagiba vse hitreje, opazili pa so tudi lokalizirane požare," je v ponedeljek sporočila tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova.

V času, ko je bila ladja opuščena, je v njenih rezervoarjih ostalo 450 ton težkega kurilnega olja in 250 ton dizelskega goriva ter znatna količina zemeljskega plina, je pojasnila Zaharova.

Vsako razlitje bi lahko povzročilo dolgotrajno onesnaženje tega območja, ki je eno najbolj biotsko raznovrstnih v Sredozemlju, je v petek poročala okoljska organizacija WWF. Tudi Italija, Francija in sedem drugih držav so Evropsko komisijo obvestile, da ruski tanker z utekočinjenim zemeljskim plinom predstavlja ekološko grožnjo, in pozvale k hitremu ukrepanju, poroča TVP World.

V pismu držav EU Evropski komisiji naj bi bilo navedeno, da Arctic Metagaz pluje med Malto in Italijo. Njegovo stanje predstavlja "dvojni izziv" – ohranjanje pomorske varnosti in preprečevanje ekološke katastrofe glede na sankcije EU, uvedene proti Rusiji. "Negotovo stanje plovila v kombinaciji z naravo njegovega specializiranega tovora povzroča neposredno in resno tveganje za veliko ekološko katastrofo v osrčju pomorskega prostora Unije," naj bi pisalo v pismu, ki ga je videl Reuters.

Nedeljski posnetki so pokazali, da je ladja nenadzorovano plula približno 50 navtičnih milj jugozahodno od Malte, njena krma in ladijski trup pa sta bila ožgana. Strokovnjaki za reševanje ladij so že na Malti, kjer se pripravljajo na prihod ladje v malteške vode.

EU ob tem pravi, da naj bi bilo plovilo del ruske "senčne flote", namenjene izogibanju sankcijam, uvedenim po ruskem napadu na Ukrajino leta 2022.

Rusija trdi, da je bil tanker tarča ukrajinskega napada z brezpilotnimi letalniki. Ukrajina očitkov Rusije glede napada na tanker po poročanju AFP še ni komentirala. Ukrajina sicer pogosto cilja ruske rafinerije nafte in drugo energetsko infrastrukturo, s čimer želi Moskvi onemogočiti prihodke za financiranje ruske invazije.

Slovenija na pogovor poklicala ruskega veleposlanika

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
bibaleze
Portal
Znana igralka razkrila ganljivo skrivnost materinstva
Ta napaka staršev lahko uniči otrokovo ljubezen do nogometa
Ta napaka staršev lahko uniči otrokovo ljubezen do nogometa
Če vaš otrok to gleda, niste edini: Resnica o "K-pop Demon Hunters"
Če vaš otrok to gleda, niste edini: Resnica o "K-pop Demon Hunters"
Redka družinska fotografija Kate Hudson, ki jo morate videti
Redka družinska fotografija Kate Hudson, ki jo morate videti
zadovoljna
Portal
Umrl priznani igralec, njegovo smrt potrdila hčerka
Dnevni horoskop: Ovni bodo živahni, biki hrepenijo po udobju
Dnevni horoskop: Ovni bodo živahni, biki hrepenijo po udobju
Tako učinkovita so v resnici prehranska dopolnila
Tako učinkovita so v resnici prehranska dopolnila
Superge, ki jih obožujejo ženske nad 50. letom starosti
Superge, ki jih obožujejo ženske nad 50. letom starosti
vizita
Portal
Zakaj popoldanski dremež na kavču ni tako nedolžen, kot se zdi
Skriti vzroki za visok krvni tlak, ki niso sol
Skriti vzroki za visok krvni tlak, ki niso sol
Ko je edina možnost presaditev: bitka za življenje z agresivno levkemijo
Ko je edina možnost presaditev: bitka za življenje z agresivno levkemijo
Nova odkritja o krepitvi kosti bi lahko spremenila zdravljenje osteoporoze
Nova odkritja o krepitvi kosti bi lahko spremenila zdravljenje osteoporoze
cekin
Portal
Letni dodatek 2026: kdo mora na Zpiz poslati vlogo in do kdaj
Pomlad 2026: Ta znamenja bodo zaslužila največ
Pomlad 2026: Ta znamenja bodo zaslužila največ
Par dal odpoved, odpotoval in doživel hladen tuš
Par dal odpoved, odpotoval in doživel hladen tuš
Oster padec vrednosti nepremičnin v Dubaju
Oster padec vrednosti nepremičnin v Dubaju
moskisvet
Portal
Njeno izklesano telo v črni obleki je ukradlo vso pozornost
To se bo zgodilo, če boste vsak dan pili pomarančni sok
To se bo zgodilo, če boste vsak dan pili pomarančni sok
Kako preveriti tlak v avtomobilskih pnevmatikah?
Kako preveriti tlak v avtomobilskih pnevmatikah?
Nekoč je lomila moška srca, danes je videti precej drugače
Nekoč je lomila moška srca, danes je videti precej drugače
dominvrt
Portal
Miran Rudan: Hvala ti, Ari ...
Prenova starih hiš: največji stanovanjski potencial Slovenije
Prenova starih hiš: največji stanovanjski potencial Slovenije
Preprosta metoda za odganjanje ptic z vrta
Preprosta metoda za odganjanje ptic z vrta
Zelenjava za začetnike, ki zanesljivo uspeva
Zelenjava za začetnike, ki zanesljivo uspeva
okusno
Portal
Velika noč 2026: najbolj trendi sladice letošnjih praznikov
Preprost zajtrk, ki ga nutricionisti priporočajo za dober začetek dneva
Preprost zajtrk, ki ga nutricionisti priporočajo za dober začetek dneva
Je res, da sadje vsebuje preveč sladkorja in ni zdravo?
Je res, da sadje vsebuje preveč sladkorja in ni zdravo?
7 pomladnih jedi, pripravljenih v največ pol ure
7 pomladnih jedi, pripravljenih v največ pol ure
voyo
Portal
Slovenija odloča 2026
Kmetija
Kmetija
Parazit
Parazit
Anatomija padca
Anatomija padca
