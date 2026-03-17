Na poškodovanem ruskem tankerju v Sredozemlju 700 ton goriva

Več eksplozij je 3. marca pretreslo 277-metrski tanker Artic Metagaz in povzročilo veliko škodo na plovilu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Posadko so rešili.
"Ladja je utrpela hude poškodbe: na krovu je slišati poke, poroča se o izpustih plina, ladja se nagiba vse hitreje, opazili pa so tudi lokalizirane požare," je v ponedeljek sporočila tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova.
V času, ko je bila ladja opuščena, je v njenih rezervoarjih ostalo 450 ton težkega kurilnega olja in 250 ton dizelskega goriva ter znatna količina zemeljskega plina, je pojasnila Zaharova.
Vsako razlitje bi lahko povzročilo dolgotrajno onesnaženje tega območja, ki je eno najbolj biotsko raznovrstnih v Sredozemlju, je v petek poročala okoljska organizacija WWF. Tudi Italija, Francija in sedem drugih držav so Evropsko komisijo obvestile, da ruski tanker z utekočinjenim zemeljskim plinom predstavlja ekološko grožnjo, in pozvale k hitremu ukrepanju, poroča TVP World.
V pismu držav EU Evropski komisiji naj bi bilo navedeno, da Arctic Metagaz pluje med Malto in Italijo. Njegovo stanje predstavlja "dvojni izziv" – ohranjanje pomorske varnosti in preprečevanje ekološke katastrofe glede na sankcije EU, uvedene proti Rusiji. "Negotovo stanje plovila v kombinaciji z naravo njegovega specializiranega tovora povzroča neposredno in resno tveganje za veliko ekološko katastrofo v osrčju pomorskega prostora Unije," naj bi pisalo v pismu, ki ga je videl Reuters.
Nedeljski posnetki so pokazali, da je ladja nenadzorovano plula približno 50 navtičnih milj jugozahodno od Malte, njena krma in ladijski trup pa sta bila ožgana. Strokovnjaki za reševanje ladij so že na Malti, kjer se pripravljajo na prihod ladje v malteške vode.
EU ob tem pravi, da naj bi bilo plovilo del ruske "senčne flote", namenjene izogibanju sankcijam, uvedenim po ruskem napadu na Ukrajino leta 2022.
Rusija trdi, da je bil tanker tarča ukrajinskega napada z brezpilotnimi letalniki. Ukrajina očitkov Rusije glede napada na tanker po poročanju AFP še ni komentirala. Ukrajina sicer pogosto cilja ruske rafinerije nafte in drugo energetsko infrastrukturo, s čimer želi Moskvi onemogočiti prihodke za financiranje ruske invazije.