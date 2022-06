Posledice sankcij zoper Rusijo udrihajo tudi po Črni gori: konec investicij

Izvršna direktorica potovalne agencije Gulliver Montenegro v obalnem letovišču Budva Danica Kazanegra Gregović je poudarila, da je Črna gora odvisna od Rusov. Tako pri Gregovićevi kot tudi mnogih drugih je invazija na Ukrajino, ki so ji sledile številne sankcije zoper ruske finančne institucije in prepovedi letov po Evropi, vzbudila strah pred negativnimi posledicami za Črno goro.

Nova članica severnoatlantskega zavezništva Nata in kandidatka za članico Evropske unije Črna gora se je po začetku vojne v Ukrajini znašla v težkem položaju. Zaradi neukrepanja zoper Rusijo ji namreč grozi, da bodo sankcije Zahoda prizadele tudi njo. Čisto vsaka kazen s strani Zahodnih držav bi lahko namreč predstavljala velik udarec za to malo balkansko državo, katere četrtina gospodarstva je povezana s turističnim sektorjem, pogon slednjega pa več kot desetletje predstavljajo predvsem Rusi, poroča France 24.

Ob tem so bili Rusi eni glavnih upravičencev za pridobitev črnogorskega "ekonomskega državljanstva" oz. t. i. zlatih potnih listov, ki jih država podeljuje posameznikom, ki so v njihovo gospodarstvo vložili vsaj 450.000 evrov. V zadnjih 14 mesecih je namreč več kot 65 odstotkov zlatih potnih listov romalo prav v roke ruskih državljanov.

Več let je namreč ohlapna zakonodaja na področju naložb in vstopa v državo brez vize omogočala dotok ruskega denarja v to balkansko državo, kar je v njej sprožilo nepremičninski razcvet. Prav zaradi slednjega so se predeli neokrnjene črnogorske obale spremenili v množico stanovanjskih blokov in stanovanj. "Večina denarja, ki je bil vložen v obalo, je prihajala iz Rusije," potrjuje Dejan Milovac , namestnik izvršnega direktorja protikorupcijske skupine Mans. Kot je dodal, je Črna gora bogatim Rusom dolga leta omogočala kupovanje nepremičnin, pa tudi skrivanje premoženja.

Številne turistične destinacije, kot je Črna gora, so po pandemiji nestrpno pričakovale začetek turistične sezone. "Za nami je nekaj let slabe turistične sezone. Trenutna vojna pa nas bo prizadela bolj, kot bi si želeli priznati," je dejala. Kot da jim ne bi pretilo dovolj težav, pa so zdaj začele usihati tudi investicije v nepremičnine, ki so jih pred tem financirali Rusi. Sankcije so jim namreč onemogočile prenos denarja v tujino.

A po začetku vojne v Ukrajini in uvedbi sankcij, ki so sledile ruski invaziji, se je nakup nepremičnin v državi ustavil. To pa predstavlja velike težave tudi za lokalne prebivalce. Dodatne skrbi pa je povzročila tudi odločitev črnogorske vlade, da bo sprejela evropske sankcije zoper Rusijo.

"Zaradi vojne bomo morali na žalost pozornost preusmeriti na druge trge," je povedal zunanji minister Đorđe Radulović, ki pravi, da trenutna situacija zahteva novo razmišljanje. "Morda je to skrajni trenutek, da skušamo naše gospodarstvo diverzificirati," je dejal ter dodal, da tako kot država ne bi bili več odvisni le od ene panoge.

Posledice sankcij čutijo tudi druge jadranske države

Sankcije, ki med drugim vključujejo tudi prepoved komercialnih letov iz Rusije in blokiranje ruskih bank pred mednarodnimi plačilnimi sistemi, zaradi česar je Rusom otežen dostop do gotovine v tujini, ter zaseg nekaterih nepremičnin in jaht v lasti ruskih oligarhov, čutijo tudi druga jadranska letovišča na Hrvaškem in Albaniji.

Svetovna banka je prejšnji mesec zaradi posledic invazije znižala napoved gospodarske rasti Črne gore za leto 2022. Ta je s prejšnjega 5,9 odstotka padla na 3,6 odstotka. Prav tako je znižala napoved rasti za ves Zahodni Balkan, pod katerega poleg Črne gore spadajo še Albanija, Kosovo, Srbija, Bosna in Hercegovina in Severna Makedonija. Z januarske napovedi 4,1 odstotka je napoved zdaj padla na 3,1 odstotka, poroča Reuters.

V zadnjem letu pred pandemijo je imela Hrvaška skupaj 154.000 ruskih in 139.000 ukrajinskih gostov. Leta 2021 jo je po uradnih podatkih obiskalo okoli 145.000 turistov iz vsake države. Januarja in februarja letos pa je Hrvaško obiskalo 12.000 Rusov, marca, aprila in prve polovice maja pa jih je prišlo le okoli 4500, precej manj kot običajno.

Tudi v Albaniji so imeli veliko upanja, da bo leto 2022 leto razcveta. A so Rusi in Ukrajinci po začetku vojne svoje predhodne rezervacije pričakovano odpovedali.