Posnetki s telesnih kamer: ukrajinski policisti sestrelili 'drone kamikaze'

Na posnetku vidimo, kako ukrajinski policisti sestreljujejo drone, ki so v ponedeljek napadli ukrajinsko prestolnico.

V Kijevu so po sprožitvi sirene za zračno nevarnost okoli 7. ure zjutraj spet odjeknile eksplozije. Po zadnjih podatkih so v napadu na stanovanjsko zgradbo z dronom umrli trije ljudje. Nad ukrajinsko prestolnico naj bi poslali 28 dronov, ukrajinski sistemi zračne obrambe pa naj bi sestrelili vse razen petih.

Šlo naj bi za t. i. drone kamikaze, brezpilotne letalnike, ki se spustijo neposredno nad tarčo in eksplodirajo, Rusiji pa naj bi jih dobavljal Iran.

O novih ruskih napadih so sicer v ponedeljek poročali z različnih koncev Ukrajine, kjer naj bi skupno umrlo osem ljudi. Rusija je medtem sporočila, da so njeni droni in rakete zadeli vse predvidene tarče.