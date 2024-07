Pot do Putinovega cilja štirih regij: pet let in 1,8 milijona ranjenih in mrtvih vojakov

Govoril je sicer na konferenci Land Warfare Conference 2024, ki jo vodi britanski think tank Royal United Services Institute. Ocenil je, da bi Rusija, če želi doseči svoje cilje, potrebovala veliko več kot milijon in pol žrtev med vojaki, za izgubljeno opremo bi odšteli milijarde evrov. Med regijami, ki jih želi Rusija, je naštel Doneck, Lugansk, Harkov in Zaporožje.

Vse štiri regije so pod delnim ruskim nadzorom in so Rusi tam v relativni slepi ulici, saj služijo kot vzhodna in južna fronta vojne, potem ko je Ukrajina odvrnila prvi severni napad Kremlja proti Kijevu in Harkovu.