Povečanje proizvodnje v EU: milijon kosov streliva letno

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je pozdravila politični dogovor o zakonodajnem predlogu, ki bo "okrepil proizvodne zmogljivosti EU in pospešil dostave streliva Ukrajini v tej ključni fazi vojne".

Evropski komisar za notranji trg Thierry Breton pa je v tvitu izpostavil, da je unija v samo dveh mesecih dosegla dogovor o zgodovinskem programu za financiranje krepitve svoje obrambne industrijske baze v podporo Ukrajini in varnosti EU.

V rekordnem času doseženi dogovor je pozdravila tudi obrambna ministrica predsedujoče Svetu EU Španije Margarita Robles. Izpostavila je, da je to še en dokaz neomajne zavezanosti EU podpori Ukrajini, krepitvi obrambne tehnološke in industrijske baze EU ter dolgoročnemu zagotavljanju varnosti in obrambe državljanov EU, so sporočili iz španskega predsedstva EU.