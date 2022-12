Prebivalce Kijeva prebudile eksplozije

V središču ukrajinske prestolnice Kijev je bilo zgodaj slišati eksplozije. Približno 20 minut pred napadom so po mestu odmevale sirene za zračni napad. Ukrajinski poslanec Oleksij Gončarenko je dejal, da naj bi šlo za tri eksplozije, na Twitter pa zapisal, da so mesto namesto budil prebudile okoli 6.30.

"V regiji Kijev in nad prestolnico so sile zračne obrambe sestrelile skupno 10 brezpilotnih letal Shahed," je sporočil prek Telegrama .

Obstreljevanje z obeh strani se je sicer nadaljevalo tudi v torek. Z ukrajinske strani so prišle tudi novice, da so njihove sile v okolici Melitopola, enega izmed pomembnejših mest na jugu, z razstrelivom poškodovale ključni most, ki povezuje ruske vojake. Kot pravijo analitiki, so Ukrajinci ubrali podobno taktiko kot pri osvobajanju Hersona. "Bližajo se prazniki. To je čas, ko ljudje mislijo na mir in ne na agresijo. Rusiji ponujam možnost, da o tem premisli," je v nagovoru dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki je voditelje, zbrane v Parizu, prosil za dodatno pomoč Ukrajini.