Kličko je ob tem posnel sporočilo, v katerem se zahvaljuje Nemčiji za podporo njegovi državi. "Pred letom dni si nikoli nisem mislil, da bom vozil to mačko," je dejal v videu.

"Leto vojne v Ukrajini, leto trpljenja, leto, ko je naša volja postala močnejša kot kdaj koli prej, tako močna kot ta tank. Hvala, Nemčija, hvala svobodnemu svetu za vse, kar delate za nas," je še dodal.

Nemško obrambno ministrstvo je sicer sporočilo, da bo Ukrajini poslalo še štiri tanke leopard 2, s čimer se bo skupno število povečalo s 14 na 18.

Nemški kancler Olaf Scholz je medtem tudi med obiskom v Indiji obsodil rusko agresivno vojno proti Ukrajini. Ta vojna po njegovih besedah krši načelo, da se meja ne spreminja s silo, da mednarodnih odnosov ne oblikuje moč, temveč pravo in da revizionizem ne sme biti podlaga za delovanje držav, poroča STA.

Indijski premier Narendra Modi je na drugi strani dejal, da je Indija pripravljena prispevati k vsem mirovnim prizadevanjem in da že od začetka vojne pred letom dni poziva k rešitvi z dialogom in diplomacijo.

Indija, ki ima več kot 1,4 milijarde prebivalcev, je do ruske agresije na Ukrajino zavzela nevtralno stališče in ne podpira zahodnih sankcij proti Rusiji. V četrtek se je tako vzdržala glasovanja v Generalni skupščini ZN o resoluciji, v kateri so pozvali k umiku ruskih sil iz Ukrajine.