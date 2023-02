Pred prvo obletnico vojne Zelenski prepričan v zmago Ukrajine

Ob različnih fotografijah s posledicami vojne je zapisal, da takšni spomini "pustijo globoke brazgotine v srcu in duši". "Opominjajo nas na pot, ki smo jo prehodili od februarja do februarja," je dodal in pohvalil Ukrajino in Ukrajince, da se niso zlomili, poroča britanski BBC.

"Nismo se zlomili, premagali smo številne preizkušnje in zmagali bomo," je poudaril ter zagotovil, da bodo na odgovornost poklicali vse tiste, ki so v Ukrajino "prinesli to zlo, to vojno". "Rusija je izbrala pot morilca, terorista, mučitelja, plenilca. To je državna izbira Rusije in za storjeni teror bo odgovarjala država," je dodal.