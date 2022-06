Pred zasedanjem voditeljev EU prvi pogovor Goloba in Zelenskega

Premier Robert Golob je v pogovoru z Volodimirjem Zelenskim zagotovil, da četudi je v Sloveniji prišlo do spremembe vlade, se odnos Slovenije do Ukrajine ni spremenil, je objavila vlada. "Poudaril je, da so v DZ soglasno potrdili stališče, da se Ukrajini podeli status kandidatke za članstvo v EU," so še zapisali.

Zelenski se je Golobu zahvalil za "pripravljenost podpreti podelitev statusa kandidatke za članstvo v EU Ukrajini," je objavil ukrajinski predsednik.