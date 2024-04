Predstavniški dom ameriškega kongresa potrdil pomoč Ukrajini

Demokrati in republikanci so se po mesecih zastoja ameriške podpore Ukrajini znova združili ter odobrili več milijard dolarjev vreden paket pomoči za državo v vojni. Natančneje, gre za 60,8 milijarde dolarjev (57 milijard evrov) pomoči, poroča Sky News.

Na odločitev ZDA se je že odzval ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki pri zahodnih zaveznicah že dlje časa lobira za pomoč v vojni. Na družbenem omrežju je zapisal, da je hvaležen za odločitev, ki "zgodovino ohranja na pravi poti".

"Demokracija in svoboda bosta vedno imeli svetovni pomen in nikoli ne bosta propadli, dokler ju bo Amerika pomagala varovati. Zakon, ki ga je sprejel parlament, bo preprečil širitev vojne, rešil na tisoče in tisoče življenj in pomagal obema našima narodoma, da postaneta močnejša," je nadaljeval zapis ter dodal, da upa, da bodo predlog zakona podprli tudi v senatu ter ga nato poslali na mizo ameriškega predsednika Joeja Bidna.

Biden je za finančno pomoč Ukrajini prvič zaprosil oktobra, ko so ukrajinske vojaške zaloge začele usihati. Februarja je nato Zelenski kongres pozval, naj odobri financiranje.