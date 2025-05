'Prestolnica je napadena'

Nočni ruski napadi na Ukrajino so postali pogosta značilnost vojne. Moskva je že drugo noč zapored drone poslala tudi nad ukrajinsko prestolnico. V nočnih napadih na Ukrajino je bilo ubitih najmanj 12 oseb, več kot 30 jih je ranjenih. V Moskvi so morali medtem zaradi ukrajinskih dronov začasno zapreti letališča.

Sredi nemirnih mirovnih pogajanj so se nočni napadi na Ukrajino nadaljevali. Po poročanju tujih medijev je umrlo najmanj osem12 oseb, še vsaj 38 pa jih je bilo ranjenih. Ukrajinske oblasti so zgodaj zjutraj sporočile, da so med poškodovanimi tudi otroci v Kijevu.

Uničenje po ruskem napadu na Kijev

Moskva je drone že drugo noč zapored poslala nad ukrajinsko prestolnico, a napadi so se odvili tudi drugod, poroča Sky News. Nad skoraj vso državo so se ponoči oglasile sirene, ki so opozarjale na nevarnost zračnih napadov. Ukrajinska obramba je med drugim nad Krivim Rogom sestrelila pet dronov in enajst raket. Ti so med drugim poleteli tudi nad Herson na jugu Ukrajine in Ternopil na zahodu.

Napad na ukrajinsko regijo Hmelnicki

V Mikolajevu je bila tako zadeta stanovanjska stavba, posnetki iz Odese pa prikazujejo, kako so reševalne ekipe na več lokacijah skušale pogasiti požar, ki je vzplamtel po udaru ruskih raket. V Žitomiru zahodno od Kijeva so v napadu življenje izgubili dva otroka, stara osem in 12 let, ter 17-letnik. Še deset ljudi je bilo ranjenih. V Harkovu so bili v še enem napadu poškodovani trije ljudje. Mestna uprava v Kijevu je ljudi pozvala, naj ostanejo v zakloniščih. "Eksplozije v mestu. Sile zračne obrambe delujejo. Prestolnico napadajo sovražna brezpilotna letala. Ostanite v zakloniščih," je sporočil župan Vitalij Kličko, ki je napad označil za množičen. Več sto ljudi se je pred obstreljevanjem zateklo na postaje podzemne železnice, poroča britanski BBC. Po njegovih besedah je eden od dronov zadel tudi študentski dom v mestnem okrožju Holosivski, v okrožju Dniprovski pa je bila uničena hiša.

Rusija sestrelila okoli 100 ukrajinskih dronov

Tudi Rusija sicer trdi, da je v noči na nedeljo v bližini Moskve ter nekaterih drugih južnih regijah prestregla in uničila okoli 100 ukrajinskih brezpilotnih letal. V soboto zvečer so jih sestrelili 95, od tega se jih je po navedbah moskovskega župana Sergeja Sobjanina 12 približevalo prestolnici.

O morebitnih žrtvah ni poročil, Sobjanin je javil le, da reševalne službe ocenjujejo škodo zaradi padlih ostankov dronov. Štiri moskovska letališča, med njimi tudi glavno Šeremetjevo, so zgodaj zjutraj začasno zaprli, so po poročanju AFP še sporočile ruske oblasti.

'Rusija vsak dan napolni z grozo in smrtjo'