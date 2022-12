Prestreženi klici ruskih vojakov: Dovolili so, da nas pokoljejo

To je klic ruskega vojaka Andreja, na fronti blizu ukrajinskega Limana, ki je 8. novembra popoldne ignoriral ukaze svojih nadrejenih in poklical svojo mamo z mobilnega telefona, piše Guardian.

Kot pišejo, so klic prestregle ukrajinske sile. Dolg je pet minut in 26 sekund. Liman, ki so ga Rusi zavzeli maja, so oktobra osvobodile ukrajinske sile. Dva dni pred Andrejevim klicem, so ruske sile začele streljati na ukrajinske položaje s fosfornimi bombami, je povedal svoji materi. Kot je Andrej zatrjeval svoji materi, bo dobro in da vsako jutro začne z molitvijo. A njegove molitve morda niso bile uslišane. Novinarji Guardiana so kontaktirali njegovo mamo, ki je v solzah povedala, da njenega sina ni z njo.

Guardian je prejel še več takšnih posnetkov. Med njimi je pogovor med očetom in prijateljem njegovega sina, ki je padel. Pogovor se je zgodil 6. novembra. Vojak je odgovarjal na vprašanja užaloščenega očeta. Kot mu je razkril, so na usoden dan za njegovega sina dobili navodilo, da se ne smejo umakniti, sicer jih lahko ustrelijo.

V tretjem posnetku z dne 26. oktobra vojak v regiji Doneck svoji ženi pripoveduje, kako je s tremi drugimi zbežal pred prelivanjem krvi in da razmišlja o predaji. "Spim v spalni vreči, ves premočen, kašljam, na splošno sem uničen," je opisoval grozovite razmere. Sistem jih je pustil na cedilu, znašli so se v pasti: "Dovolili so, da nas pokoljejo."

'Discipline ni, s takšnimi klici razkrijejo svojo lokacijo'

To so le trije od na tisoče klicev med vojaki, ki so jim prisluškovali ukrajinski strokovnjaki in jih objavili, če so v njih videli 'propagandno vrednost'. Še posebej v prvem obdobju vojne je bila varnost ruskih komunikacij pomanjkljiva, pogovore med vojaškimi poveljniki so lahko prestregli celo amaterji, saj je ruska vojska uporabljala odprte radijske frekvence. Kot je za Guardian komentiral strokovnjak za kibernetsko varnost Dimitrij Alperovitch, je to sicer vedno redkeje.

"Še vedno pa veliko vojakov prinaša mobilne telefone na fronto in se želijo pogovarjati s svojimi družinami, pri čemer jih prestrežejo," je dejal Alperovitch. "To za ukrajinske varnostne službe ne predstavlja prevelikih težav." Peščica prestreženih klicev sama po sebi sicer slika omejeno sliko o ruskih bojnih silah, poudarjajo pri Guardianu. A po drugi strani velika količina tovrstnih klicev vseeno pokaže sliko o slabostih ruske vojske, je za Guardian komentiral nekdanji kremeljski uradnik, ki je želel ostati anonimen.

Konec septembra je Vladimir Putin napovedal "delno mobilizacijo" 300.000 rezervistov in "tistih z nekdanjimi vojaškimi izkušnjami". Nekdanji ruski uradnik izpostavlja, da bo to samo poslabšalo varnostne razmere. "Vojaki se udeležijo hitrega tečaja o tem, kako ne izdajati občutljivih informacij, vendar je to večinoma le predstava," je dejal uradnik. "Poveljniki se pretvarjajo, da poučujejo, vojaki pa se pretvarjajo, da poslušajo. Vojaki še vedno uporabljajo družbena omrežja in svojim ženam in materam pripovedujejo o vojni, pri čemer včasih razkrijejo svojo lokacijo. Discipline enostavno ni in zdaj bo samo še slabše, ko bo na fronti toliko neizurjenih vojakov. Mobilizirani vojaki bodo prestrašeni, da so na vojnem območju, in seveda bodo skušali poklicati domov."