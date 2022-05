Preživeli o napadu na šolo: 'Vse se je zrušilo. Nič nam ni bilo jasno'

Preživeli so v intervjujih za CNN opisali svoje grozljive izkušnje. "Name se je zrušil velik kos betona," je povedal moški s povojem čez nos in čelo. "Potem je prišlo do še ene eksplozije, na nas pa so padli še manjši kamni. Tema," je dejal.

'Bombardirali so navadno vas, samo z upokojenci in otroki'

Povedal je, da je bila z njimi v prostoru tudi ženska, ki je neprestano kričala. "Izvlekli so jo iz ruševin, ona pa je ves čas kričala. Rekel sem ji, naj ne kriči. Ničesar nismo mogli slišati," je pripomnil in pojasnil, da so se reševalci prebijali do njih. "Ko sem prišel iz ruševin, sem bil kot pijanec: izgubljen," je povedal.

Še en preživeli, Sergej, je povedal, da je bil med napadom v kleti šole in da so se ko je priletela bomba, zrušila vsa tri nadstropja stavbe. "Nič nam ni bilo jasno," je nadaljeval. "Bilo smo notri. Naenkrat pa se je vse zrušilo. Nastala je tema. To je to," je dodal.

Obupen pobeg je opisal tudi Yevgen. "Bil sem prvi, ki je začel plezati ven," je dejal in pojasnil, da je grabil opeke in jih metal stran. "Domačini, ki niso bili v kleti, so pomagali in s pomočjo cevi premikali velike lesene deske," je povedal.

Preživeli so za CNN povedali še, da je bilo med sosedi, s katerimi so se skupaj skrivali v šoli, več starejših občanov. "Predstavljajte si, kaj so bombardirali," je rekel Sergej in dodal: "Navadno vas, samo z upokojenci in otroki."

Vodja območne vojaške uprave Lugansk Sergej Gajda je na Telegramu objavil videoposnetek šole, iz katerega je razvidno, da je zgradba povsem zravnana s tlemi.