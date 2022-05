Pri Harkovu hudo ranjen vrhovni poveljnik ruske vojske Valerij Gerasimov

Putin in Gerasimov: kako to, da se je ruski predsednik odločil na bojišče poslati tako pomembno osebo, kot je v ruski vojski načelnik generalštaba Valerij Gerasimov?

"To je še en poraz ruskih sil," informacijo o hudo poškodovanem načelniku generalštaba ruske vojske Valeriju Gerasimovu komentirajo v Kijevu. Izpostavljajo, da je ruski predsednik Vladimir Putin Gerasimova v Ukrajino poslal "za zagotovitev zmage", a je načrt, kot kaže, propadel.

V napadih na istem ozemlju je bil pred tem ubit še eden od visokih predstavnikov ruske vojske, 55-letni generalmajor Andrej Simonov, je navedel Oleksij Arestovič, svetovalec ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega.

Gerasimov naj bi bil ranjen v soboto, ko je ukrajinska vojska napadla terensko poveljniško bazo ruske 2. armade in zadela več kot 30 ruskih oklepnih vozil, poroča Kiev Post. Simonov, ki je po informacijah proukrajinskih medijev že deveti ubiti general od začetka invazije, je bil višji poveljnik za tehnološko bojevanje, je na svojem profilu na Telegramu zapisal svetovalec ukrajinskega ministrstva za notranje zadeve Anton Geraščenko. Teh informacij sicer ni mogoče neodvisno preveriti.

Načelnik generalštaba ruske vojske Gerasimov naj bi v Ukrajino prišel osebno vodit napad na Slovjansk. V napadu, v katerem je bil hudo ranjen, naj bi bilo ubito "veliko število" visokih častnikov, je dejal Geraščenko.

Gerasimov naj bi utrpel poškodbe noge in kolka. Ruski raziskovalni medij Agencija je poročal, da so ga z vojaškim helikopterjem MI-8 nemudoma premestili s kriznega območja, in sicer v mesto Belgorod v Rusiji. Prevoz naj bi bil izjemno zastražen, spremljali naj bi ga trije dodatni vojaški helikopterji. Ranjenega načelnika generalštaba naj bi nato v Belgorodu vkrcali v letalo TU-154 v lasti ruskega ministrstva za obrambo in odleteli na za zdaj neznano lokacijo.

Nenavadna odločitev: zakaj je bil načelnik generalštaba na bojišču?

Da je vrhovni poveljnik ruske vojske Gerasimov prevzel operativno in taktično poveljevanje ruskim silam na vzhodu Ukrajine, so mediji poročali že prejšnji teden. Ob tem so se nekoliko čudili tej Putinovi odločitvi, saj ni ravno običajno, da je oseba s tako visokim činom prisotna na bojišču.

Gerasimov naj bi prevzel poveljstvo nad tem območjem Ukrajine od generala Aleksandra Dvornikova. Zahodni vojni analitiki izpostavljajo, da je bil Dvornikov "odrinjen na rob" in da je načrt Kremlja "o vzpostavitvi jasne in neposredne poveljniške verige nad vsemi enotami in silami v Ukrajini očitno znova propadel".

Čeprav imata Dvornikov in Gerasimov enak čin, je Gerasimov nadrejen Dvornikovu, nadalje pojasnjujejo: "Putinova odločitev, da na bojišče pošlje vrhovnega poveljnika, je precej nenavadna, sploh če ta prevzame operativno poveljevanje. Načelnik generalštaba je praviloma zadolžen za strateško vodenje vojne."

Po njihovih besedah bi lahko ta odločitev pomenila dvoje: ali Dvornikov ni izpolnil pričakovanj Kremlja ali pa je Gerasimov odšel na bojišče, da bi osebno izvajal ukaze Vladimirja Putina.

Gerasimov ima v ruski vojski status "žive legende", pravi analitik Mark Galeotti. Dodaja, da je izkušen poveljnik, ki je med drugim vodil ruske čete med drugo čečensko vojno. Načelnik generalštaba ruske vojske je postal leta 2012. Galeotti mu pripisuje tudi zasluge za razvoj strategije sodobnega hibridnega vojskovanja, ki jo je poimenoval "Gerasimova doktrina". Gre za idejo o združevanju vojaških, tehnoloških, informacijskih, gospodarskih, kulturnih in drugih taktik za doseganje strateških ciljev.