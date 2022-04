'Pričakujemo lahko bolj surove napade in še več mrtvih civilistov in vojakov'

Dobran Božič, bivši načelnik generalštaba Slovenske vojske, je v oddaji 24UR ZVEČER povedal, da potopitev ladje, kot je križarka Moskva, pomeni velik udarec Rusiji in veliko moralno zmago Ukrajine. "Ne glede na to, kdo je potopil to ladjo. Če drži, kar pravi Moskva – da je prišlo do eksplozije na ladji – pomeni, da očitno prihaja do problemov z organizacijo ruske vojske nasploh. Še huje, kot da jo je potopila ukrajinska vojska, je, da so jo potopili sami. Če pa jo je potopila ukrajinska stran, pa je to zmaga za ukrajinsko stran in velika moralna spodbuda za naprej."

Ukrajinci so zdržali že več kot 50 dni vojne z mogočno rusko armado in pri tem se ne samo branijo, ampak tudi napadajo.

Pojasnil je, da gre za ogromno ladjo, eno največjih v tem razredu, in pravo bojno ladjo, ki je sodelovala v operacijah na Gruzijo, Krim, Sirijo in zdaj tudi v Ukrajini. "Je bistvenega pomena za spopade na celotnem južnem delu, je poveljniška ladja, obveščevalna ladja, ki skrbi za komunikacije, zračno obrambo in poveljevanje silam na južnem delu fronte."

Na vprašanje, kakšne bodo naslednje poteze Rusov, ki so obupali nad Kijevom, je odgovoril, da bodo zagotovo intenzivirali napade na vzhodu in jugu ter na teh dveh frontah poskušali doseči maksimum. "Pričakujemo lahko veliko bolj intenzivne, umazane napade s strani ruske armade proti civilnemu prebivalstvu in tudi vojski. In mogoče celo uporabo nekih nekonvencionalnih sredstev, za katera se je že govorilo, da se uporabljajo na nekih delih fronte."

Glede počasnega 'pregrupiranja' ruske vojske je Božič dejal, da ima očitno velike težave z moralo, s stanjem v svojih vrstah, komunikacijo, logistično oskrbo, poveljniško strukturo in tehniko, ki se očitno intenzivno kvari. "Vse to pomeni, da je vojska v tem delu bila neučinkovita."

Kje pa se bo vojna lomila? Najbolj oblegan je Mariupol, bodo Rusi poskušali zasesti tudi Odeso, Ukrajino odrezati od Črnega morja? "Moskva je že večkrat spremenila svoje strateške cilje. Minimalno je, da povežejo Krim z Rusijo po kopenski poti, torej je zavzetje Mariupola bistvenega pomena. In verjetno to pomeni nadaljevanje proti Odesi, kar jim daje veliko kontrolo nad Črnim morjem. Poleg tega pa želijo zavzeti čim večji del na vzhodu, da dobijo neko 'buffer cono' med zahodom in Moskvo. Verjetno pa to ne pomeni konec aktivnosti za Putina, verjetno so to le minimalni cilji in ne dosegajo tistih, ki si jih je zadal pred napadom."

Ukrajini je uspelo ubiti že sedem ruskih generalov. "Očitno je taktika malih enot, ki jo izvaja Ukrajina, uspešna in učinkovita. To je taktika Zahoda, očitno imajo dobro podčastniško linijo, ki deluje."

Kako pa Božič meni, da se bo ta vojna končala? "Ni več vprašanje, ali bo Putin tisti, ki bo hotel iti za zeleno mizo, veliko bo odvisno tudi od Zelenskega. Videli smo, da Ukrajinci že prihajajo v protiofenzivo in na nekaterih delih na vzhodu so že presekali rusko fronto, kar je spodbudno. Jaz upam, da se bodo čim prej opremili in pripravili za protinapad. Obramba je v vojni zelo učinkovit del bojevanja, ampak brez napada ne zmagaš. Vsekakor se bo končalo za zeleno mizo, Istanbul je očitno propadel, ne vemo pa, ali bo to en mesec ali tri leta."

Božič je spregovoril tudi o morali ukrajinske vojske, ki jo opazujemo že vse od samega začetka ruske invazije, in tem, kaj jim pomeni orožje, ki ga pošiljajo druge države. Več si lahko ogledate v priloženem videoposnetku!