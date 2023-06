Prigožin Politicu: Priskrbite mi letala F-35 in podaril vam bom svojo puško

Vodja ruske najemniške skupine Wagner Jevgenij Prigožin je na prošnjo portala Politico za komentar o strelivu, ki naj bi ga njegovi plačanci prejeli od ameriškega podjetja, odgovoril s sarkazmom. Prosil jih je namreč za dobavo ostrostrelskih pušk, mitraljezov in metalcev granat, izdelanih v ZDA. "Imam pa še eno prošnjo. Torej F-35. Če jih je mogoče, kot smo razpravljali, kupiti in dobaviti prek Nove Zelandije," je dejal Prigožin. Če bo dogovor uspešen, je vodja Wagnerja mediju za darilo obljubil svojo puško.

"Torej F-35 Lockheed Martin. Če je mogoče, kot smo razpravljali, zaloge kupiti in dobaviti prek Nove Zelandije. No, morda se bodo morali ustaviti na Havajih in natočiti gorivo, ampak večjih težav ne predvidevam," je razvpiti vodja skupine Wagner Jevgenij Prigožin v video sporočilu dejal ameriškemu mediju Politico. V sarkastičnem odgovoru je medij prosil še za pomoč pri pridobitvi ostrostrelskih pušk, mitraljezov in metalcev granat, izdelanih v ZDA. "Prosim vas, da govorite s svojimi kontakti in nam priskrbite zaloge," je še dejal.

icon-expand Jevgenij Prigožin FOTO: Profimedia

Vodja Wagnerja je v videoposnetku omenil ruskega trgovca z orožjem Viktorja Bouta, ki so ga ZDA decembra lani osvobodile v zameno za košarkarico Brittney Greiner. "Prepričan sem, da ga dobro poznate. Z Viktorjem sva že govorila in pripravljen je prevzeti pošiljke. Domnevali bomo, da boste v tem dialogu predstavljali ameriško stranko," je dejal. "Podajam vam torej roko in se vam zahvaljujem za vprašanja. Upam, da bom tudi od vas prejel odgovor glede dobave letal F-35. Odgovore pričakujem v zasebnem sporočilu. In če bo dogovor uspel, vam bom za darilo poklonil svojo puško Orsis," je zaključil svoj sarkastični odgovor. Politico poroča, da je bila Prigožinova izjava mišljena kot šala. Podana je bila namreč v veselem in ironičnem tonu – popolnoma nasprotno od siceršnjega jeznega tona razvpitega voditelja Wagnerja. Medij je s Prigožinom navezal stik zaradi preiskave domnevne dobave orožja skupini Wagner s strani ameriškega podjetja. Trditve, da naj bi imeli njegovi plačanci ogromno količino tujega streliva, ki naj bi ga dobili po umiku ukrajinskih sil, je sicer ostro zanikal.

Ločeno je po poročanju AP Newsa vodja Wagnerja in redni kritik Kremlja dejal, da se je po izteku pogodb z Wagnerjem domov vrnilo 32.000 nekdanjih zapornikov. Po njegovih besedah so tisti, ki so se vrnili domov, zagrešili 83 kaznivih dejanj, kar je po njegovih besedah "80-krat manj tistih, ki so jih v enakem obdobju izpustili iz zapora, ne da bi služili v skupini Wagner". Združeni narodi: Rusija onemogoča dostop do poplavljenih območij Skoraj dva tedna po uničenju jezu Kahovka so Združeni narodi Rusijo obtožili, da onemogoča prihod pomoči na območja, ki so jih prizadele poplave, poroča Reuters. "Ruska vlada je doslej zavračala našo prošnjo za dostop do območij pod njenim začasnim vojaškim nadzorom," je dejala Denise Brown, humanitarna koordinatorka ZN za Ukrajino.

icon-expand Poplavljena vas blizu Hersona v Ukrajini. FOTO: AP