Prigožin pozdravlja državni udar v Nigru in ponuja storitve svojih borcev

"Zdaj dejansko pridobivajo svojo neodvisnost. Ostalo bo nedvomno odvisno od državljanov Nigra in tega, kako učinkovito bo vodenje, a najpomembnejša stvar je, da so se znebili svojih kolonizatorjev," je še dejal glas na posnetku.

Govorec je imel enak naglas in intonacijo kot Prigožin, a Reuters ni mogel z gotovostjo potrditi, da je to dejansko on.

"To, kar se je zgodilo v Nigru, ni nič drugega kot boj prebivalcev z njihovimi kolonizatorji. S kolonizatorji, ki jim skušajo vsiliti svoja življenjska pravila in njihove pogoje ter jih obdržati v stanju, v kakršnem je bila Afrika pred več sto leti ," se je glasilo sporočilo, objavljeno v četrtek zvečer.

Država, ki je ena najrevnejših na svetu, a ima tudi nekaj največjih nahajališč urana, je sicer popolno neodvisnost od svoje nekdanje kolonialne vladarice Francije razglasila leta 1960.

Pripravljeni so povečati svojo prisotnost

Omenjeno glasovno sporočilo je tako po poročanju Reutersa zadnji signal, da Prigožin in njegovi ljudje ostajajo aktivni v Afriki, kjer imajo še vedno sklenjene pogodbe z nekaterimi državami.

Prigožin je sicer v intervjuju za kamerunsko Afrique Media, objavljenem nekaj dni prej, povedal, da je Wagner pripravljen povečati svojo prisotnost v Afriki in da je nova skupina njegovih borcev že prispela v Srednjeafriško republiko pred ustavnim referendumom. "Prišle so nove sile, nadzorujemo ozemlje republike," je dejal, ne da bi navedel, koliko jih je.

Dejal je še, da Wagner izpolnjuje vse svoje obveznosti na celini in je pripravljen na nadaljnji razvoj odnosov z afriškimi državami.

Wagnerjeva vloga v Afriki sicer skrbi zahodne države, vključno s Francijo in ZDA. Washington je omenjeno skupino obtožil grozodejstev in zoper njo že uvedel sankcije. Prigožin pa ves čas trdi, da delujejo zakonito in koristno za države, v katerih delujejo, pa tudi za njihov odnos z Rusijo.

Kot je znano, so se Wagnerjevi plačanci borili na strani Rusije in sodelovali v nekaterih najbolj krvavih bitkah ukrajinske vojne. Toda njihova vloga v prihodnosti je bila postavljena pod vprašaj, ko je Prigožin prejšnji mesec izvedel enodnevni upor proti Putinu in bil izgnan v Belorusijo, kjer so nekateri njegovi borci začeli uriti beloruske sile.

Ta teden pa so ga prvič po tem fotografirali v Sankt Peterburgu med rusko-afriškim vrhom, ko se je rokoval s Freddyjem Mapouko, vodjo protokola predsednika Srednjeafriške republike.