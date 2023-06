'Prigožin v Minsku je grožnja evropski varnosti in beloruski neodvisnosti'

Vodja ruske skupine plačancev Wagner Jevgenij Prigožin je v torek po dogovoru med beloruskim predsednikom Aleksandrom Lukašenkom in ruskim Vladimirjem Putinom po neuspelem državnem udaru Wagnerja prispel v Minsk. Po razvoju dogodkov se je Deutsche Welle pogovarjal z vodjo beloruskega opozicijskega gibanja Svetlano Tihanovsko , ki je do dogovora kritična.

"Nasprotujemo prisotnosti Prigožina v naši domovini, saj to predstavlja grožnjo za varnost ljudi in tudi za našo neodvisnost," je dejala. "Ne želimo si, da bi se Belorusija vpletla v to rusko vojno. Vendar pa lahko vidimo, da se očitno vojna zdaj seli tudi na naše ozemlje." Meni, da ta zgodba še ni končana, saj da je Putin po udaru, čeprav neuspelem, ostal ponižan, ruski voditelj pa je tudi v svojem govoru dejal, da izdajalcem ne odpušča.

"Kaj to pomeni v praksi, ne vemo. Je pa Lukašenko zvest Putinu in bo verjetno izpolnil vse, kar mu bo naročil. Če bo torej Lukašenku dejal, naj se znebi Prigožina, bo beloruski voditelj to tudi storil," je dejala.