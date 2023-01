Prihaja še več ameriškega in nemškega orožja: sodelovanje na 'novi ravni'

"Končno lahko rečemo, da nam je uspelo obrambno sodelovanje Ukrajine s partnerji dvigniti na novo raven," je v večernem nagovoru dejal Zelenski in dodal, da prav to sedaj potrebujejo. Odslej bo imela Ukrajina "več zračne obrambe, več oklepnih vozil, prvič tudi zahodne tanke, več orožja in streliva", je dejal.

Pri tem je posebej izpostavil zadnjo napoved pomoči v Washingtonu in Berlinu, potem ko sta se ameriški predsednik Joe Biden in nemški kancler Olaf Scholz v četrtek dogovorila, da bosta po francoski odločitvi o dobavi lahkih tankov tudi njuni državi Ukrajini dobavili oklepna vozila tipa bradley in marder.