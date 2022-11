Prišel je 'general blato': vojski se utapljata v rasputici

Po tem, ko so ruski vojaki v boju za Pavlovko utrpeli velike izgube, tudi zaradi rasputice, so se v nemilosti blata znašli tudi ukrajinski vojaki. Prihaja namreč čas, ko se celina spremeni v močvirje. Sezone rasputice so v Rusiji sicer dobro znane kot obrambna prednost v vojnem času, a kot govorijo podatki, so lahko tudi slabost.

Vojni v Ukrajini še zdaleč ni videti konca, čeprav je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski namignil, da je odprt za mirovna pogajanja z Rusijo, kljub temu, da je konec septembra podpisal odlok, ki navaja "nezmožnost pogovorov" z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom.

A jesen je čas, ko se tako v Ukrajini kot Rusiji deli države spremenijo v močvirja, kar povzroča številne težave vojakom obeh strani. Na družbenih omrežjih so se tako že pojavili posnetki ukrajinskih vojakov, ki so obtičali v blatu, prav tako pa so na rasputico naleteli pripadniki 155. mornariške brigade ruske pacifiške flote, ki so v pismu pojasnili razmere, v katerih se morajo bojevati in zaradi česar so utrpeli velike izgube.

Rasputica je sicer sezonski pojav, ki celino spremeni v močvirje oziroma se ceste v Belorusiji, Rusiji in Ukrajini, zaradi slabe drenaže tal v regiji, ki so glinena, spremenijo v blato. V nekaterih okrožjih Rusije v tem obdobju veljajo omejitve teže za vozila in zapore cest. Ta pojav je bil v začetku 20. stoletja v Sovjetski zvezi velika ovira, saj 40 odstotkov podeželskih vasi ni imelo asfaltiranih cest.

Sicer pa so sezone rasputice v Rusiji dobro znane kot obrambna prednost v vojnem času. Pogosti vzdevki zanjo so "general blato" in "maršal blato". Pred rusko invazijo na Ukrajino februarja letos so sicer nekateri analitiki kot verjetno oviro za kakršno koli obsežno invazijo spomladi omenili prav logistične izzive v času sezone blata. Ko je Rusija prestopila mejo, je veliko njenih mobilnih enot obtičalo na poljih in bilo omejenih zgolj na glavne ceste, kjer so ukrajinski odpor in logistične težave znatno upočasnile napredovanje ruskih vojakov proti Kijevu in drugim delom Ukrajine.

Rasputica se sicer zgodi dvakrat na leto; spomladi (sredina marca do konec aprila) zaradi taljenja snega in jeseni (sredina oktobra do konec novembra) zaradi velike količine dežja. Prav spomladanska otoplitev je verjetno rešila Novgorod pred osvojitvijo in plenjenjem med mongolsko invazijo na Kijevsko Rusijo v 13. stoletju. Blato je bilo tudi velika ovira med francosko invazijo na Rusijo leta 1812. Tudi na vzhodni fronti med drugo svetovno vojno je večmesečno blatno obdobje upočasnilo nemško napredovanje v Sovjetsko zvezo med bitko za Moskvo (od oktobra 1941 do januarja 1942) in morda pomagalo rešiti sovjetsko prestolnico pred nemško okupacijo.

Vojak gazi po blatu