Prišli v kopalkah, odnesli so jih na nosilih

Napad z dronom na ruski obali Črnega morja, v katerem je bilo po navedbah lokalnih oblasti ubitih sedem ljudi, tudi trije otroci, se je zgodil na območju, ki velja za popularno destinacijo ruskih dopustnikov.

Gre za letovišče Arhipo-Osipovka blizu mesta Gelendžik s prodnato plažo ter dolgo promenado z restavracijami in bari, ki je priljubljeno med družinami. Zanimanje za destinacijo se je v zadnjih letih le še povečalo, saj Rusom potovanja v tujino otežujejo sankcije in vizumske omejitve, so spomnili pri BBC.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Trenutki, ko dron pade na rusko letovišče Profimedia

Trenutki, ko dron pade na rusko letovišče Profimedia

Trenutki, ko dron pade na rusko letovišče Profimedia

Trenutki, ko dron pade na rusko letovišče Profimedia







Iz posnetkov, ki so se pojavili na družbenih medijih, je razvidno, da je bila plaža polna tudi v trenutku, ko je počilo. Očividci so povedali, da se sirene za nevarnost niso oglasile, samo nenadoma so zaslišali "streljanje kot iz mitraljeza", ki mu je sledila eksplozija. Šlo naj bi za ukrajinski dron, ki je priletel globoko na rusko ozemlje in naj bi ga skušala sklatiti ruska protizračna obramba.

Tragedija na ležalniku

Nalet ruskega drona pa je bil junija letos usoden za 23-letnico na plaži v Odesi na jugu Ukrajine. Darja Kravčenko je s fantom Ivanom Noskovom uživala na ležalniku, ko so se oglasile sirene. S plaže sta se umaknila v bar, ko so dejali, da je zrak čist, pa sta se vrnila na mivko. Nato je počilo.

Za Darjo Kravčenko je bil obisk plaže usoden FOTO: Profimedia

Na obljudeni plaži je zavladala panika, ljudje so začeli bežati. 39-letnik je bil ranjen, Darjo pa je šrapnel zadel v vrat. Kljub temu da so drugi kopalci takoj poskušali zaustaviti krvavitev, je bila rana pregloboka. Dekletu v rdečih kopalkah niso mogli pomagati niti reševalci, pokrita nosila so šokirala vse prisotne.

icon-chevron-right 1 7 icon-chevron-right Prizorišče tragedije v Odesi Profimedia

Prizorišče tragedije v Odesi Profimedia

Prizorišče tragedije v Odesi Profimedia

Prizorišče tragedije v Odesi Profimedia

Prizorišče tragedije v Odesi Profimedia

Prizorišče tragedije v Odesi Profimedia

Prizorišče tragedije v Odesi Profimedia













Čeprav so mestne oblasti v Odesi izjavile, da plaža, na kateri se je zgodila tragedija, ni bila na seznamu tistih, ki so jih pristojni na začetku poletne sezone razglasili za varnostno pregledane in uradno odprte, je Darjin fant ostro protestiral. Javno se je spraševal, kako je potem ta plažni klub lahko normalno obratoval – v baru so točili pijačo, za najem ležalnika, prav tistega, na katerem je umrlo njegovo dekle, pa tudi računali, piše Intent.

Smrtonosne mine v vodi

Varnostni pregledi plaž so v Odeški oblasti obvezni, saj je obalni predel zaradi ruske invazije posejan z minami. Avgusta lani se je na delu, kjer je rekreativno plavanje prepovedano, zgodila nesreča, ki je terjala tri življenja, poroča Odessa Journal. Okoli 50 metrov od obale je med rtoma Zatoka in Karolino-Buhaz eksplodirala najprej ena, nato še druga mina. V vodi so umrli dva moška in ena ženska.

Pozor, mine! FOTO: Profimedia

"Vsi so bili ubiti zaradi eksplozivnih naprav med plavanjem na območjih, kjer je rekreacija prepovedana," je potrdil regionalni guverner Oleh Kiper. "To znova dokazuje, da je zadrževanje v nepreverjenih vodah smrtno nevarno," je izpostavil.

Smrt iz zraka

Brezskrben dan na plaži se je leto prej tragično končal tudi za kopalce na ozemlju pod ruskim nadzorom. Ukrajina je junija 2024 nad Sevastopol, ki leži na okupiranem Krimu, izstrelila pet balističnih raket zemlja-zemlja z dolgim dosegom (ATACMS), štiri so ruske zračne sile sicer prestregle, ena pa je spremenila smer in eksplodirala nad mestom, je poročala Nova Gazeta.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Opustošena plaža v Sevastopolu Profimedia

Opustošena plaža v Sevastopolu Profimedia

Opustošena plaža v Sevastopolu Profimedia

Opustošena plaža v Sevastopolu Profimedia

Opustošena plaža v Sevastopolu Profimedia







