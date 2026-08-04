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Ukrajina

Prišli v kopalkah, odnesli so jih na nosilih

Odesa, Sevastopol, 04. 08. 2026 09.13 pred 49 minutami 3 min branja 24

Avtor:
Tina Hacler
Za Darjo Kravčenko je bil obisk plaže usoden

Eksplozija, ki je na obali Črnega morja vzela sedem življenj, je bila le zadnja v nizu usodnih incidentov, ki so sejali smrt po ukrajinskih in ruskih plažah. Junija je v Odesi šrapnel v vrat zadel 23-letnico med sončenjem, ki je umrla na kraju. Lani so bile tam mine usodne za tri kopalce, predlani pa so delci prestrežene balistične rakete ubili štiri ljudi na obali Sevastopola.

Napad z dronom na ruski obali Črnega morja, v katerem je bilo po navedbah lokalnih oblasti ubitih sedem ljudi, tudi trije otroci, se je zgodil na območju, ki velja za popularno destinacijo ruskih dopustnikov.

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Gre za letovišče Arhipo-Osipovka blizu mesta Gelendžik s prodnato plažo ter dolgo promenado z restavracijami in bari, ki je priljubljeno med družinami. Zanimanje za destinacijo se je v zadnjih letih le še povečalo, saj Rusom potovanja v tujino otežujejo sankcije in vizumske omejitve, so spomnili pri BBC.

Iz posnetkov, ki so se pojavili na družbenih medijih, je razvidno, da je bila plaža polna tudi v trenutku, ko je počilo. Očividci so povedali, da se sirene za nevarnost niso oglasile, samo nenadoma so zaslišali "streljanje kot iz mitraljeza", ki mu je sledila eksplozija. Šlo naj bi za ukrajinski dron, ki je priletel globoko na rusko ozemlje in naj bi ga skušala sklatiti ruska protizračna obramba.

Tragedija na ležalniku

Nalet ruskega drona pa je bil junija letos usoden za 23-letnico na plaži v Odesi na jugu Ukrajine. Darja Kravčenko je s fantom Ivanom Noskovom uživala na ležalniku, ko so se oglasile sirene. S plaže sta se umaknila v bar, ko so dejali, da je zrak čist, pa sta se vrnila na mivko. Nato je počilo.

Za Darjo Kravčenko je bil obisk plaže usoden
Za Darjo Kravčenko je bil obisk plaže usoden
FOTO: Profimedia

Na obljudeni plaži je zavladala panika, ljudje so začeli bežati. 39-letnik je bil ranjen, Darjo pa je šrapnel zadel v vrat. Kljub temu da so drugi kopalci takoj poskušali zaustaviti krvavitev, je bila rana pregloboka. Dekletu v rdečih kopalkah niso mogli pomagati niti reševalci, pokrita nosila so šokirala vse prisotne.

Čeprav so mestne oblasti v Odesi izjavile, da plaža, na kateri se je zgodila tragedija, ni bila na seznamu tistih, ki so jih pristojni na začetku poletne sezone razglasili za varnostno pregledane in uradno odprte, je Darjin fant ostro protestiral. Javno se je spraševal, kako je potem ta plažni klub lahko normalno obratoval – v baru so točili pijačo, za najem ležalnika, prav tistega, na katerem je umrlo njegovo dekle, pa tudi računali, piše Intent.

Smrtonosne mine v vodi

Varnostni pregledi plaž so v Odeški oblasti obvezni, saj je obalni predel zaradi ruske invazije posejan z minami. Avgusta lani se je na delu, kjer je rekreativno plavanje prepovedano, zgodila nesreča, ki je terjala tri življenja, poroča Odessa Journal. Okoli 50 metrov od obale je med rtoma Zatoka in Karolino-Buhaz eksplodirala najprej ena, nato še druga mina. V vodi so umrli dva moška in ena ženska.

Pozor, mine!
Pozor, mine!
FOTO: Profimedia

"Vsi so bili ubiti zaradi eksplozivnih naprav med plavanjem na območjih, kjer je rekreacija prepovedana," je potrdil regionalni guverner Oleh Kiper. "To znova dokazuje, da je zadrževanje v nepreverjenih vodah smrtno nevarno," je izpostavil.

Smrt iz zraka

Brezskrben dan na plaži se je leto prej tragično končal tudi za kopalce na ozemlju pod ruskim nadzorom. Ukrajina je junija 2024 nad Sevastopol, ki leži na okupiranem Krimu, izstrelila pet balističnih raket zemlja-zemlja z dolgim dosegom (ATACMS), štiri so ruske zračne sile sicer prestregle, ena pa je spremenila smer in eksplodirala nad mestom, je poročala Nova Gazeta.

Na obalne predele mesta so padli ostanki raketnih izstrelkov, večina sicer v morje, nekateri pa tudi na plaži Učkujivka in Ljubimovka. Ruske oblasti so sporočile, da so umrli štirje ljudje, več kot 150 pa je bilo ranjenih.

plaža dron raketa Ukrajina Rusija vojna smrt

Rutinski opravek, ki je postal smrtonosen

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nexus4321
04. 08. 2026 09.59
Dejte pisat malo teh zgodb dogodku o libanon palestini rusiji iranu koliko otrok je pobil nato in izrael.... Da se nas dotakne ne sam ukrajini
Odgovori
+0
1 1
jjjjjj
04. 08. 2026 10.03
Majhna pika sredi muslimanskega sveta je Izrael. In brani se stalno pred teroristi.
Odgovori
0 0
Arlo
04. 08. 2026 09.57
Razmišljam kako v Rusiji pošiljajo folk v vojno. Izberejo enega, ta ima krog znancev prijateljev največ 10 do 15. Vsak od teh enako 10 do 15. In potem se o njem izgubi pojem da je sploh obstajal, če umre na fronti. Rusija je ogromna in se nihče ne punta, ker se krogi znancev in prijateljev nikoli ne presekajo. Na to posebej pazijo, to Putin izkorišča, to številčnost ruskega naroda, da ne pride do puntanja.
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+1
2 1
nexus4321
04. 08. 2026 10.02
Povej kako zberejo v ukrajini te pretepejo in posljejo v smrt trol
Odgovori
0 0
Sandi11
04. 08. 2026 09.56
ljudem se je cisto zmesalo, da hodijo na dopust na vojno obmocje. To je tako, kot ce bi vi v casu vojne na Balkanu sli tja na dopust.
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+1
1 0
asdfghjklč
04. 08. 2026 09.59
Ali še boljša primerjava ... to je tako, kot da se na vojnem območju, kjer nonsto lečejo rakete in droni, prevažal s potniškim letalom tipa MH17 ... Rusi to vse sestrelijo.
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-1
0 1
Cenb77
04. 08. 2026 09.54
ja bogi no... sej k v šolo prileti raketa je vse OK:..
Odgovori
+0
2 2
Bebo2
04. 08. 2026 09.52
kako si lahko tako neumen da greš sredi vojne na plažo?
Odgovori
+3
4 1
Tako pac je
04. 08. 2026 09.56
Kako?Vsi se zavedajo nevarnosti,vendar po toliko letih vojne,se vseeno odpravijo antistresirat.
Odgovori
+1
1 0
golobove drobtinice
04. 08. 2026 09.52
Za denar, ki ga je Putin spustil v zrak v tej vojni, bi lahko na ozemlju Rusije zgradil velemesto in tja preselil vse Ruse na ozemlju Ukrajine ampak želja po tujem ozemlju je neizmerna.
Odgovori
-1
4 5
Peter Jurcek
04. 08. 2026 10.00
A dejansko misliš da je putinu mar za tiste ruse v Ukrajini?
Odgovori
+1
1 0
nexus4321
04. 08. 2026 10.01
Kolko ga he pustil NATO to je nas denar ni rusiji
Odgovori
+1
1 0
jjjjjj
04. 08. 2026 09.52
Vojna je, in oni se kopajo na okupiranem območju. Očitno so umrli zaradi poskusa sklatenja drona.
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+1
1 0
Samo navijač
04. 08. 2026 09.50
Zahodna sramota pobija nedolzne ljudi po plazah.
Odgovori
+2
5 3
asdfghjklč
04. 08. 2026 10.00
Rusi so jih pobili veliko več.
Odgovori
+0
1 1
prfox
04. 08. 2026 09.42
Žalostne žalostne zgodbe. Kdo bo to ustavil?
Odgovori
+7
7 0
Fery Zaka
04. 08. 2026 09.41
Lep prikaz koliko je napredoval človek. Nič in še malo manj. Denar in vojne, to je vse kar politika pozna.
Odgovori
+8
8 0
Deathstar
04. 08. 2026 09.28
Ne zastopim.... vojna, ti pa lepo na plaži?
Odgovori
+11
12 1
Anonymus3579
04. 08. 2026 09.32
Z teroristi se ne pregovarja...
Odgovori
-2
3 5
petb
04. 08. 2026 09.39
Deathstar vsa mednarodna tekmovanja so polna ukrajinskih športnikov. Kot vedno se borijo samo reveži, ki jih lovijo po ulicah ukrajinskih mest, ker nimajo denarja za beg v tujino.
Odgovori
+6
8 2
Ramzess
04. 08. 2026 09.45
Ko ljudje ne poznajo lastne odgovornosti in odgovornosti do otrok, v takih razmerah hodijo okrog in se vedejo kot da je normalno. Ko pa se kaj zgodi pa jok in stok, tudi nad trupli otrok.
Odgovori
-2
0 2
Watcherman
04. 08. 2026 09.56
Se ne pogaja.
Odgovori
0 0
kryptix
04. 08. 2026 10.00
Alarma in siren se navadiš...sploh če nikoli ne vidiš eksplozije. Kot pri nas pred poplavami vsak dan rdeč alarm in na usodni dan noben ni več verjel. Tu je isto vsak dan celo leto so letali v zaklonišča in ko enkrat ne greš opaziš da si še vedno živ in od tu je ta lažna varnost.
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0 0
asdfghjklč
04. 08. 2026 10.02
petb ... Zanimivo je predvsem to, da so v EU bežali ukrajinci, ki so bili ob meji z rusijo oz. vzhodni del ukrajine, ki ga danes okupira rusija ... kam pa bodo šli, če nimajo kam? Izbira je, da lahko potem grejo kamor koli, saj morejo vseeno nekje biti. Zakaj bi pa bil v Ukrajini, če ni treba? Sem 100% prepričan, da bi ti bil prvi, ki bi zbežal iz slovenije, če bi tu bila vojna.
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0 0
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