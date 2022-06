Prva dama Ukrajine: Do zadnjega trenutka nisem verjela, da se vojna lahko začne

Prva dama Ukrajine je v obsežnem intervjuju za The Guardian spregovorila o svojem možu Volodimirju Zelenskem, duhu, ki ga je znotraj družine pustila vojna, pa tudi o tem, da je na seznamu sovražnika tarča številka dve. Olena Zelenska se je spomnila tudi začetka vojne: "Počutila sem se, kot da sem v vzporednem vesolju, kot da sanjam." Vse do zadnjega trenutka namreč ni verjela, da se lahko vojna tudi zares začne.

Mož Olene Zelenske in tarča številka ena na ruskem seznamu Volodimir Zelenski že skoraj štiri mesece vodi odpor svojega naroda proti Putinovi invaziji. Prva dama Ukrajine pa je za The Guardian podala enega redkih intervjujev od začetka vojne. Vse do 24. februarja, do zadnjega trenutka, ni verjela, da se vojna lahko tudi zares začne, je priznala.

icon-expand Olena Zelenska FOTO: AP

"Počutila sem se, kot da sem v vzporednem vesolju, kot da sanjam," se začetka vojne spominja Zelenska. Medtem ko so zunaj odjeknili streli, ji je mož sporočil, da se je začela vojna. Nato je zapustil družinsko hišo ter se odpravil v predsedniško stavbo v središču Kijeva. Sama se je odpravila v sobo otrok ter spakirala najpomembnejše stvari. Ko so se bombe oglasile preblizu, so zatočišče poiskali v kleti. "Počutila sem se, kot da bi bila v video igri in moram končati določeno raven, da se lahko znova vrnem v svojo sobo," je dejala. Kljub temu je skušala zavoljo otrok zadržati paniko. Moža je znova videla šele zvečer, ko ji je sporočil, da jo bodo z otroki odpeljali na varno lokacijo. Ni vedela, ali ga bo še kdaj videla. 'Manj kot rečem, bolj sem varna' V enem izmed svojih začetnih video nagovorov je Zelenski dejal, da ga je sovražnik označil za tarčo številka ena, njegovo družino pa za tarčo številka dve. Tako se je z začetkom ruske invazije v hudi nevarnosti znašla tudi prva dama Ukrajine in njuni otroci. Sama sicer ne ve, na kakšnih obveščevalnih podatkih je temeljila ocena, mož pa je ni nikoli obvestil o kakšni konkretni grožnji. Sama o tem niti ne želi razmišljati, saj bi sicer postala "paranoična". "Nikoli si ne bi želela, da bi moral mož izbirati med svojo družino in odgovornostjo predsednika," je dejala. Medtem ko je Zelenski sicer prezrl predloge zahodnih voditeljev, da bi moral zapustiti Kijev in ustanoviti vlado v izgnanstvu v zahodni Ukrajini ali na Poljskem, pa je ženo in otroke poslal na relativno varno lokacijo.

icon-expand 'Nikoli si ne bi želela, da bi moral mož izbirati med svojo družino in odgovornostjo predsednika.' FOTO: AP

Kje natančno se nahaja, seveda ni želela razkriti: "Manj ko rečem, bolj sem varna." Je pa priznala, da se je že večkrat preselila, a vedno ostala v Ukrajini. Tudi z možem se vse od začetka vojne ne pogovarjata prek lastnih mobilnih telefonov. Prav tako se ne smejo prijavljati v družbena omrežja. Neprestano so spremljali tudi novice. "Televizija je bila vklopljena ves čas." Spremljala je tudi video nagovore svojega moža, ki so ukrajinskemu ljudstvu vlivali upanje, mednarodne voditelje pa pozivali k pomoči. "Pri prenosu sporočila je uporabil vsa svoja čustva. Ampak to ni bila manipulacija, bilo je pristno," je dejala.

Tudi sama se sicer trudi ostati zaposlena. Položaj prve dame je izkoristila za vzdrževanje stikov z drugimi ženami evropskih in svetovnih predsednikov ter tako med drugim spoznala tudi ameriško prvo damo Jill Biden in francosko Brigitte Macron, pogovarjala pa se je tudi z belgijsko kraljico Matildo, ki je po poklicu psihologinja. "Ukrajinci niso vajeni iskati pomoči psihologov. Običajno zanemarimo depresijo in anksioznost. Potrebujemo eno veliko kampanjo za ozaveščanje o pomenu skrbi za duševno zdravje," je dejala. Ob tem je dodala, da si tudi njeni otroci želijo normalnega življenja, igre in druženja s prijatelji, ki jih niso videli že več mesecev. Zelenski ji je pozabil povedati, da odhaja v politiko Spregovorila je tudi o ljubezni med njo in ukrajinskim voditeljem. Ta je vzplamtela na fakulteti, ko je Zelenski s skupino prijateljev ustanovil komedijo Kvartal 95 in z njo nastopal po državah nekdanje Sovjetske zveze. Leta 2003, istega leta, kot sta se poročila, je Kvartal začel delati tudi na televiziji, Zelenska pa je začela pripravljati njegove scenarije in tudi skeče.

icon-expand Jill Biden in Olena Zelenska FOTO: AP