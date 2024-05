Prva sredstva od upravljanja zamrznjenega ruskega premoženja na voljo julija

Od začetka ruske invazije na Ukrajino februarja 2022 so Evropska unija, članice skupine G7 in Avstralija v okviru sankcij proti Moskvi zamrznile okoli 260 milijard evrov premoženja ruske centralne banke, od tega približno 210 milijard v EU.

Klirinško-depotne družbe to premoženje upravljajo, pri čemer ustvarjajo prihodke. Z zakonodajo, uveljavljeno sredi februarja, morajo tiste, ki imajo na računih več kot milijon evrov ruskega premoženja, prihodke ločeno upravljati in beležiti. To je trenutno le belgijska družba Euroclear.