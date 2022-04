Prvi mož ZN vidno pretresen po obisku Buče: Ta vojna je zlo in absurd

Generalni sekretar ZN je med svojim prvim obiskom v Ukrajini od začetka ruske invazije na to državo 24. februarja obiskal tudi Bučo severovzhodno od Kijeva, kjer so po umiku ruskih sil odkrili množična grobišča in več sto mrtvih civilistov, kar je povzročilo ogorčenje tako v Ukrajini kot v mednarodni javnosti.

Med obiskom Borodjanke so Guterresa spremljali predstavniki lokalnih vojaških in civilnih oblasti, ki so vodji ZN pokazali stanovanjske zgradbe, uničene v ruskih napadih.

"Vojna je v 21. stoletju absurd – vojna je zlo in ko vidiš takšne stvari, sočustvuješ z družinami žrtev. Vojna nikakor ne more biti sprejemljiva v 21. stoletju. Poglejte vendar to," je ponovil.

Kanadski poslanci dejanja Rusije v Ukrajini soglasno razglasili za genocid

Kanadski poslanci so v sredo soglasno podprli predlog, ki ruske napade v Ukrajini označuje za genocid. Kot so poudarili, obstaja kopica jasnih dokazov o "vojnih zločinih ter sistematičnih in množičnih zločinih proti človečnosti", ki so jih nad ukrajinskim narodom izvedle ruske oborožene sile pod vodstvom predsednika Vladimirja Putina.

Posebej so izpostavili sistematične primere namernih pobojev ukrajinskih civilistov, skrunitve trupel, prisilne transferje ukrajinskih otrok, mučenja, številne primere fizičnega in psihičnega nasilja in posilstva.

Ukrajinski parlament je resolucijo, ki rusko agresijo označuje kot genocid, potrdil pred dvema tednoma, latvijski pa pred enim tednom.

Kanadski premier Justin Trudeau je pred časom ocenil, da je absolutno prav, da vse več ljudi dejanja Rusije v Ukrajini označuje kot genocid. Pri tem je podprl besede ameriškega predsednika Joeja Bidna, da predstavlja invazija na Ukrajino genocid, a dodal, da bodo morali odločitev o tem, ali so kriteriji genocida dejansko izpolnjeni, odločati poslanci.

Rusija zanika vse obtožbe o genocidu in vojno v Ukrajini dosledno označuje kot posebno vojaško operacijo, v katero je bila prisiljena zaradi dejanj Zahoda z ZDA na čelu in oblasti v Kijevu. Nasprotno genocid nad rusko govorečim prebivalstvom očita Kijevu, ki pa to zavrača kot popoln nesmisel.

Kanada je sicer ena od številnih držav, ki je po začetku invazije 24. februarja proti Rusiji uvedla sankcije. V sredo je te še razširila na 203 posameznike, ki naj bi sodelovali pri poskusu priključitve nekaterih območij ukrajinskega Donbasa Rusiji.

Poleg tega želi po besedah Trudeauja postati prva članica skupine G7, ki bo premoženje, zaseženo sankcioniranim Rusom, uporabila za financiranje pomoči Ukrajini.