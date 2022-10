Prvi posnetki z vodnega drona, ki je napadel bazo črnomorske flote

Ukrajina je v soboto zjutraj izvedla napad z brezpilotnimi letali in vodnimi droni na bazo ruske črnomorske flote v Sevastopolu. Ukrajina ni natančno sporočila, s kakšnim orožjem je napadla bazo in ruske vojaške ladje, je pa jasno, da je pri tem uporabila tudi svoje novo orožje – vodne drone, ob tem pa še brezpilotna letala. Rusija je priznala, da je ena od ladij utrpela manjšo škodo ter da je uničila vse cilje v zraku in na vodi. V napadu naj bi po navedbah Rusije sodelovalo devet brezpilotnih letal in sedem daljinsko vodenih vodnih dronov.

Glavno pomorsko bazo ruske črnomorske flote je v soboto okrog 4.20 prebudil nepričakovan napad, ki so ga izvedli brezpilotna letala in daljinsko vodeni vodni droni. V času pred in med napadom se je v bližini Krima, sicer v mednarodnem zračnem prostoru, nahajalo tudi ameriško brezpilotno izvidniško letalo RQ-4B Global Hawk, ki je po podatkih Flightradarja24 nekaj ur pred tem poletelo s Sicilije.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Kot je sporočila Rusija, je napad prvi opazil radiotelegrafist ruske mornarice, ki je sprožil alarm za letalski in pomorski napad. Nato so se nad Sevastopolom prikazala prva brezpilotna letala, proti njim pa so poletele rakete zemlja-zrak.

Toda napad ni prišel samo iz zraka. Tokrat so Ukrajinci uporabili tudi daljinsko vodena plovila, ki so prebila zunanji obrambni obroč in se približala pristanišču. Nekaterim plovilom je uspelo zadeti cilj. Kot trdijo ukrajinski viri, naj bi bila poškodovana tudi frigata admiral Makarov, kar pa Rusija zanika, a priznava, da je "manjšo škodo" utrpel minolovec Ivan Golubec. Admiral Makarov je sicer po potopitvi Moskve prevzel vlogo poveljniške ladje črnomorske flote.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

V javnost so že pricurljali prvi posnetki napada, ki prikazujejo manevriranje enega od vodnih dronov med ruskimi poskusi, da bi ga uničili. V obračun z droni so Rusi, kot kaže, poslali vsa razpoložljiva sredstva, tudi helikopterje Mi-8. Ob koncu posnetka vodeno plovilo za las zgreši čoln, s katerega skoči človek.

Ruski posnetki prikazujejo uničenje enega od ciljev na vodi.

O vodnih dronih, ki so napadli sevastopolsko mornariško bazo, sicer ni veliko znanega. Nobena izmed držav, ki Ukrajini dostavljajo orožje, ni sporočila, da bi Kijevu predala tovrstno orožje. Povsem možno je torej, da gre za domačo izdelavo, o čemer ugiba tudi ameriški Navalnews.com. Ruske lokalne oblasti so septembra sporočile, da so ob obali naletele na vodeno plovilo in objavile njegovo fotografijo. Sodeč po premcu, ki je viden na posnetku, gre za enako plovilo.

icon-expand Ukrajinski vodni dron FOTO: Telegram