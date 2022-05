'Putin bi lahko sprejel bolj drastične ukrepe in uvedel vojno stanje v Rusiji'

Najmanj 204 ljudi naj bi iz mesta odpeljali proti njihovi volji, in sicer 169 moških, 34 žensk in enega dečka. Storilci so bili skoraj izključno ruski vojaki in z njimi povezane skupine. Obstajajo tudi verodostojna poročila, da so bili ruski vojaki v ukrajinskem priporu trpinčeni in mučeni. Bognerjeva je kritizirala tudi nameščanje težkega orožja v šole, kar naj bi počeli ruski in ukrajinski vojaki.

Človekove pravice so kršene tudi ljudem, ki nimajo zadostne oskrbe, je dejala vodja misije. V kleti neke šole naj bi na primer umrlo okoli deset starostnikov, ki so bili tam ujeti več tednov. Vedno znova dobivajo tudi poročila o posilstvih, večinoma deklic in žensk, pa tudi dečkov in moških.

Njena 60-članska ekipa naj bi do sedaj zabeležila skoraj 4000 smrti civilistov, dejansko število pa je verjetno višje za več tisoč mrtvih. "Mariupol je velika črna luknja. Predvidevamo, da je tam na tisoče mrtvih civilistov, ki so umrli zaradi spopadov," je poudarila. Njena strokovna skupina je od začetka ruske invazije v Ukrajini dokumentirala številne kršitve človekovih pravic. Med njimi bi lahko bili tudi vojni zločini.

V Mariupolu naj bi umrlo precej več civilistov, kot so do sedaj predvidevali, je dejala vodja misije ZN za človekove pravice v Ukrajini Matilda Bogner . Pojasnila je, da varnostne razmere za zdaj še niso omogočale individualnega dokumentiranja primerov smrti civilistov.

Ob koncu tedna so ukrajinske oblasti sporočile, da so iz Azovstala evakuirali vse ženske, otroke in starejše. Večina preostalih civilistov naj bi bila moških.

Kot je še povedal, so topovi in letala v ponedeljek cel dan obstreljevali obrat. Svetovalec župana, ki se sicer trenutno ne nahaja v Mariupolu, vendar ohranja stike z ljudmi tam, je dejal, da so ruski poskusi vdora v jeklarno še naprej neuspešni, poroča CNN.

Evropska unija je obtožila ruske oblasti, da so uro pred invazijo na Ukrajino 24. februarja izvedle kibernetski napad na satelitsko omrežje KA-SAT. Napad naj bi povzročil motnje in izpade komunikacij v več javnih organih, podjetjih in uporabnikih v Ukrajini ter prizadel tudi nekatere države članice EU.

Do napadov je prišlo v času policijske ure, zaradi česar so bile ulice prazne, poroča britanska mreža BBC . V ponedeljek je Odeso obiskal predsednik Evropskega sveta Charles Michel , ki se je moral zaradi napadov za nekaj časa zateči na varno.

V ponedeljek so ruske sile s sedmimi raketami zadele tudi nakupovalno središče v Odesi, so sporočili predstavniki ukrajinske vojske.

Ruske sile krepijo prisotnost ob meji v bližini Harkova

Ukrajinska vojska je sporočila, da naj bi, medtem ko ukrajinske sile izvajajo protinapad okoli mesta Harkov, ruska vojska krepila svojo pristnost na severni meji.

"Sovražnik določene sile in sredstva zračne obrambe v regiji Belgorod (v Rusiji) drži v stanju popolne pripravljenosti," so sporočili iz generalštaba in dodali, da "svoja prizadevanja še naprej usmerjajo v obrambo zasedenih meja." Harkov, drugo največje mesto Ukrajine, leži približno 39 kilometrov od meje z rusko regijo Belgorod.

Ukrajinski obveščevalci: Ukradena pšenica je že v Sredozemlju

Ukrajinska obveščevalna služba je sporočila, da je pšenica, ki so jo ruske čete ukradle na zasedenih območjih Ukrajine, že Sredozemlju, najbolj verjetna destinacija pa je Sirija. Da ruske sile kradejo kmetijsko opremo in na tisoče ton žita ukrajinskim kmetom na območjih, ki so jih zasedli, ter namerno obstreljujejo skladišča hrane, je pred dnevi poročal CNN. Pojav se je v zadnjih tednih, ko so ruske enote zaostrile svoje položaje nad delom ruralnih regij Herson in Zaporožje na jugu države, še bolj razširil. Setev na številnih območjih je od takrat prekinjena ali opuščena.

Ameriški obveščevalci: Putin bi lahko uvedel vojno stanje v Rusiji

Nacionalna direktorica za obveščevalne dejavnosti ZDA Avril Haines je na zaslišanju v ameriškem senatu menila, da bi lahko Vladimir Putin v Rusiji uvedel vojno stanje v podporo svojih ambicij v Ukrajini. "Sedanji trend razvoja dogodkov povečuje verjetnost, da bo predsednik Putin sprejel bolj drastične ukrepe, vključno z uvedbo vojnega stanja v Rusiji, preusmeritev ruske industrijske proizvodnje ali celo zaostrovanje vojaških možnosti, da bo sprostil vire, ki jih potrebuje, da bi dosegel svoje cilje," je dejala. Ocenila je, da se bodo zadeve v naslednjih mesecih premaknile v bolj nepredvidljivo smer in se še dodatno zaostrovale.

Ocenila je tudi, da Putin najverjetneje ne bo uporabil jedrskega orožja, razen v primeru, če se bo Rusija soočila s z resno grožnjo svojemu obstoju. Sicer pa je dejala, da Putin ne bo končal vojne v Donbasu, torej v vzhodnih ukrajinskih pokrajinah Doneck in Lugansk, ampak namerava postaviti most do Pridnestrja. Zaradi tega se pripravlja na podaljšani spopad, med katerim želi uresničiti svoje cilje dlje od Donbasa. Po njeni oceni Putin meni, da je Rusija bolj zmožna in voljna vzdržati izzive vojne kot pa njeni nasprotniki. Verjetno tudi računa na to, da se bo odločnost ZDA in EU oslabila, ko bodo pomanjkanje hrane, inflacija in cene energije postali vse hujši problem.

Natova letala v pripravljenosti

Nato je danes sporočil, da ima kot odgovor na rusko invazijo na Ukrajino ves čas v pripravljenosti do 30 letal. Objavili so fotografijo zemljevida držav vzhodne Evrope, na katerem so označili, za kakšen tip letal gre.