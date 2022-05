Putin: Evropska energetska politika je gospodarski samomor

Opuščanje ruskih energetskih virov bo po Putinovem prepričanju privedlo do tega, da bo Evropa postala regija z najvišjimi energetskimi stroški na svetu. Dodal je še, da je jasno, da so posamične države tako odvisne od ruske nafte, da ne bi trajno zdržale brez nje.

Je pa razprava je razjasnila določena vprašanja, predvsem glede finančnih sredstev in časa, ki bi ga Madžarska potrebovala za prilagoditev na to, da nafte ne bi več kupovala od Rusije. Po Borrellovih besedah bi bilo treba prilagoditi rafinerije in pa tudi naftovod, ki teče prek Hrvaške.

Madžarski zunanji minister Peter Szijjarto pa je za madžarski nacionalni radio povedal, da mora Evropska komisija dati finančna in fizična zagotovila, da postopna uvedba prepovedi uvoza ruske nafte ne bo škodovala Madžarom ali madžarski energetski varnosti. Bruselj mora še predstaviti predlog za kompenzacijo Madžarski ob povišanju cen goriva za od 55 do 60 odstotkov, ki bi ga po ocenah Budimpešte prinesel embargo.

Modernizacija madžarskega energetskega sistema bi jih stala od 15 do 18 milijard evrov in bi trajala pet let, je povedal po poročanju madžarskih medijev. Po njegovih besedah bi bilo treba tehnično prilagoditi madžarsko rafinerijo, kar bi jih stalo od 500 do 550 milijonov evrov. Da bi povečali kapaciteto naftovoda iz Hrvaške, pa bi potrebovali še 200 milijonov evrov.

Borrell je na vprašanje o tem, da bi Madžarska potrebovala od 15 do 18 milijard evrov, odgovoril, da je slišal drugačne številke. So pa te visoke, je priznal. Ob tem je poudaril še, da se je treba znebiti odvisnosti od nafte, premoga in plina iz Rusije.