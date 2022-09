Putin: Imamo štiri nove ruske regije

V ruskem Kremlju se je začela proslava ob priključitvi ukrajinskih regij Rusiji. Najprej je spregovoril predsednik Vladimir Putin, ki je dejal, da ima Rusija "štiri nove regije". Pri tem se je skliceval na rezultate referendumov, ki so jih proruske oblasti pretekli teden izvedle v štirih južnih in vzhodnih ukrajinskih regijah. "Ljudje so se odločili, odločitev je dokončna," je še dejal.

"Imamo štiri nove ruske regije," je na slovesnosti v Georgijevski dvorani Velike kremeljske palače razglasil Putin. V govoru je povedal tudi, da je s tem upošteval voljo "več milijonov ljudi" in da naj tudi ukrajinske oblasti spoštujejo voljo svojega ljudstva, pri čemer se je skliceval na referendume. Nadaljeval je z izjavo, da so bili prebivalci 'ruskega' Donbasa "žrtve nehumanih terorističnih napadov", nato pa prisotne prosil za minuto molka v spomin vsem "ruskim vojakom, ki so umrli med posebno vojaško operacijo v Ukrajini". Ukrajino je pozval, naj takoj prekine z vojno, "ki so jo začeli leta 2014".

icon-expand Putin ob priključitvi FOTO: AP

"Uničenje Sovjetske zveze je pretrgalo povezave med različnimi deli države," je nadaljeval ruski predsednik. Dodal je, da si sicer ne želi vrniti v čas ene države, hkrati pa trdil, da bo morda vseeno moral poslušati svoje ljudi. "Nič ni močnejšega od volje ljudi, da se vrnejo k svojim koreninam," je pristavil. Zahodu je medtem očital, da pri priključitvi regij ne ravna v skladu s svojimi "svetimi vrednotami, saj se enostransko odloča, kdo ima pravico do samoodločanja in kdo ne". Putin je v govoru Zahodu očital, da je pohlepen in da želi Rusijo spremeniti v svojo kolonijo. Ob aplavzu v dvorani je še dodal: "Oni (Zahod, op. a.) ne potrebujejo Rusije. Rusijo potrebujemo mi," poroča Guaridian. "ZDA in njene zaveznice vodijo "hibridno vojno" Putin je ZDA in njenim zaveznicam očital, da proti Rusiji in separatističnim regijam v Ukrajini vodijo "hibridno vojno", saj da so ZDA z uporabo jedrskega orožja ustvarile precedens. V ponedeljek in torek bosta o priključitvi odločala tudi oba domova ruskega parlamenta. Na dogodek, ki se je začel ob 14. uri po našem času, se prišli tudi proruski separatistični voditelji štirih ukrajinskih regij, ki so Putina v sredo pozvali, naj regije uradno priključi Rusiji in tako izpolni na referendumu izraženo voljo. V Moskvo so prispeli v noči na petek. Regijo Herson zastopa Vladimir Saldo, Doneck Denis Pušilin, Zaporožje Jevgenij Balicki, regijo Lugansk pa Leonid Pasečni. S priključitvijo štirih južnih in vzhodnih ukrajinskih regij Moskva, če vštejemo še Krim, nadzira približno 90.000 kvadratnih kilometrov ali 15 odstotkov ukrajinskega ozemlja, kar je enako velikosti Madžarske ali Portugalske, poroča Reuters.

icon-expand Priprave na proslavo o priključitvi ukrajinskih regij FOTO: AP

Na Rdečem trgu so se sicer že včeraj začeli pripravljati na dogodek, postavili so oder z reklamnimi panoji, ki razglašajo štiri regije za del Rusije, po mestu se sprehaja večje število oboroženih pripadnikov vojske. Putin v četrtek Zaporožje in Herson priznal kot neodvisni regiji Ruski predsednik Vladimir Putin je v četrtek zvečer podpisal odloka, s katerima je Rusija priznala državno suverenost in neodvisnost ukrajinskih regij Zaporožje in Herson. Lugansk in Doneck, preostali dve regiji, kjer so še potekali referendumi o priključitvi k Rusiji, sta svojo neodvisnost razglasili že leta 2014, Putin pa ju je priznal tik pred začetkom svoje invazije.

icon-expand FOTO: Telegram icon-chevron-left icon-chevron-right

Po navedbah proruskih oblasti se je prebivalstvo štirih regij, kjer so izvedli referendume, z veliko večino odločilo za priključitev k Rusiji. Po preštetju vseh glasovnic naj bi v Donecku za priključitev k Rusiji glasovalo 99,2 odstotka volivcev, v Lugansku več kot 98 odstotkov, v Zaporožju več kot 93 odstotkov, v Hersonu pa več kot 87 odstotkov. 'Referendumi so žalitev mednarodnega miru' Ukrajina in zahodne države so medtem referendume obsodile in jih označile za nezakonite ter poudarile, da priključitve teh ozemelj Rusiji ne bodo priznale. Rusija si je sicer že leta 2014 priključila ukrajinski polotok Krim, česar mednarodna skupnost prav tako ne priznava.

icon-expand Volodimir Zelenski FOTO: AP