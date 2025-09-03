Svetli način
Ukrajina

Putin izjavil, da je pripravljen na Zelenskega: 'Naj pride v Moskvo'

Peking, 03. 09. 2025 17.03 | Posodobljeno pred eno minuto

Ruski predsednik Vladimir Putin je med vrhom v Pekingu izjavil, da se je pripravljen srečati z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. "Če je pripravljen na pogovore, naj pride v Moskvo," je dejal. Ob tem pa je znova pod vprašaj postavil njegovo legitimnost, češ da mu je predsedniški mandat tako in tako že potekel, novih volitev pa ni bilo.

Putin, ki se v teh dneh mudi na Kitajskem, je tam zatrdil, da nikoli ni izključil možnosti srečanja z Zelenskim. Potrdil je, da ga je tudi ameriški predsednik Donald Trump vprašal, ali bi bilo to mogoče: "Odgovoril sem, da bi bilo, naj pride v Moskvo," je povzel ruski voditelj.

Ruski predsednik Vladimir Putin
Ruski predsednik Vladimir Putin FOTO: AP

"Nikoli nisem izključil možnosti srečanja z njim. Ampak, ali je smiselno se srečati z njim," je po poročanju Guardiana znova ciljal na to, da je Zelenskemu v Ukrajini že potekel mandat "brez možnosti podaljšanja", s čimer je znova podvomil o njegovi legitimnosti, da opravlja predsedniško funkcijo brez volitev.

"Ali je torej smiselno se sestati s sedanjo administracijo? To bi lahko storili, tega nisem nikoli zavrnil, če bi to vodilo do nekaterih pozitivnih rezultatov," je zatrdil ruski predsednik, ki je februarja 2022 v Ukrajino poslal svoje sile, zaradi česar so v državi razglasili vojno stanje. Petletni predsedniški mandat Zelenskega bi se sicer iztekel že pred več kot letom dni, vendar so zaradi vojnega stanja redne volitve preložili.

Po Putinovih besedah mora Ukrajina, če želi doseči napredek v smeri mirovnega sporazuma, odpraviti vojno stanje, izvesti volitve in referendum o ozemeljskih vprašanjih, piše Reuters. Moskva namreč kot pogoj za mir od Kijeva zahteva, da se odreče ozemljem, ki si jih je Rusija enostransko priključila.

"Če prevlada zdrav razum, lahko pride do dogovora o tem, kako naj se vojna v Ukrajini konča na zadovoljiv način," je danes razglabljal Putin. "V nasprotnem primeru bomo morali vse rešiti po vojaški poti," je dodal Putin, ko se je danes mudil v Pekingu na vojaški paradi ob obletnici konca druge svetovne vojne.

