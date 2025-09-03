Putin izjavil, da je pripravljen na Zelenskega: 'Naj pride v Moskvo'

Putin, ki se v teh dneh mudi na Kitajskem, je tam zatrdil, da nikoli ni izključil možnosti srečanja z Zelenskim. Potrdil je, da ga je tudi ameriški predsednik Donald Trump vprašal, ali bi bilo to mogoče: " Odgovoril sem, da bi bilo, naj pride v Moskvo, " je povzel ruski voditelj.

"Nikoli nisem izključil možnosti srečanja z njim. Ampak, ali je smiselno se srečati z njim," je po poročanju Guardiana znova ciljal na to, da je Zelenskemu v Ukrajini že potekel mandat "brez možnosti podaljšanja", s čimer je znova podvomil o njegovi legitimnosti, da opravlja predsedniško funkcijo brez volitev.

"Ali je torej smiselno se sestati s sedanjo administracijo? To bi lahko storili, tega nisem nikoli zavrnil, če bi to vodilo do nekaterih pozitivnih rezultatov," je zatrdil ruski predsednik, ki je februarja 2022 v Ukrajino poslal svoje sile, zaradi česar so v državi razglasili vojno stanje. Petletni predsedniški mandat Zelenskega bi se sicer iztekel že pred več kot letom dni, vendar so zaradi vojnega stanja redne volitve preložili.

Po Putinovih besedah mora Ukrajina, če želi doseči napredek v smeri mirovnega sporazuma, odpraviti vojno stanje, izvesti volitve in referendum o ozemeljskih vprašanjih, piše Reuters. Moskva namreč kot pogoj za mir od Kijeva zahteva, da se odreče ozemljem, ki si jih je Rusija enostransko priključila.