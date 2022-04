Putin, ki je razočaral Berlusconija, naj bi novačil odpuščene vojake

Spopadi na vzhodu Ukrajine se krepijo, številni se skušajo na varno umakniti po humanitarnih koridorjih, katerih varnost je vsak dan znova vprašljiva. V mestih, od koder so se ruske sile že umaknile, medtem na dan prihajajo nove grozljive podrobnosti dogajanja med invazijo. Ruski predsednik Vladimir Putin pa je prav zaradi dogajanja v Ukrajini postal tarča nekoč velikega prijatelja, italijanskega politika Silvia Berlusconija.

Konflikt v Ukrajini se je premaknil na vzhod države. Analitiki menijo, da so zdaj tudi najboljše enote Ukrajine na vzhodu in da so vkopane v sisteme jarkov in druge utrjene položaje. Doslej so se ukrajinske čete močno upirale ruskemu napredovanju, vendar pa svoje sile pod novim vodstvom krepi tudi Rusija. Ruska stran je dejala, da je zdaj v središču misije njenih sil popolna osvoboditev Donbasa. Ker je tukaj manj gozdnatih površin kot na severu države, analitiki pravijo, da bi odprta območja vseeno lahko dala prednost ukrajinskim branilcem. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pravi, da je Ukrajina pripravljena na težko bitko: "To bo težka bitka, verjamemo v ta boj in našo zmago. Pripravljeni smo se hkrati boriti in iskati diplomatske poti, da to vojno končamo." Ukrajinski pogajalec Mihail Podoljak je sicer dejal, da se Zelenski in ruski predsednik Vladimir Putin ne bosta srečala, dokler Rusija ne bo premagana na vzhodu. Zelenski je sicer v zadnjem nočnem nagovoru dejal, da agresija Rusije nikoli ni bila omejena samo na Ukrajino in da je tarča cela Evropa. Zahod je pozval, naj uvede popoln embargo na ruske energente in Ukrajini priskrbi dodatno orožje. Dejal je, da je ruska uporaba sile katastrofa, ki bo neizogibno prizadela vse.

icon-expand Vojna v Ukrajini FOTO: AP

Nova grozljiva odkritja V ukrajinskih mestih, od koder so se umaknile ruske sile, se še naprej kažejo grozljive posledice vojne. V mestu Borodjanka blizu Kijeva so izpod ruševin potegnili trupla 10 civilistov, je povedal namestnik vodje ukrajinske službe za nujno pomoč v regiji Kijev Bogdan Daniljuk. Že 7. aprila je ukrajinska generalna tožilka Irina Venediktova povedala, da so v ruševinah v mestu, ki leži približno 90 kilometrov severozahodno od ukrajinske prestolnice Kijev, odkrili 26 trupel, vendar naj bi bilo končno število veliko višje. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da je Borodjanka med invazijo utrpela strašne izgube, in da najhujša grozodejstva, ki so jih zagrešile ruske enote, ki so odhajale s severa države, še niso odkrite. Tudi britansko ministrstvo za obrambo je v poročilu o razmerah v Ukrajini zapisalo, da je umik Rusije s severa razkril množična grobišča in uporabo civilistov za živi ščit. Našli so tudi dokaze, da je Rusija uporabljala improvizirane eksplozivne naprave (IED) za "povzročanje žrtev, nižanje morale in omejevanje ukrajinske svobode gibanja". Britansko ministrstvo še meni, da skuša Rusija kot odgovor na naraščajoče izgube povečati število vojakov z osebjem, odpuščenim iz vojaške službe po letu 2012. Novačili naj bi tudi borce iz Pridnestrja v Moldaviji. V regiji Lugansk pa se po navedbah ukrajinske strani krepi prisilna mobilizacija prebivalstva na začasno okupiranih ozemljih. Moskva ni potrdila, koliko vojakov je bilo ubitih od začetka invazije, je pa prejšnji teden tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov priznal, da je Rusija utrpela znatne izgube vojakov. Zahodni voditelji menijo, da je bilo ubitih med 7.000 in 15.000 ruskih vojakov. Sta pa včeraj vojskujoči strani izvedli tretjo izmenjavo ujetnikov. Ruska stran je predala 26 Ukrajincev, med njimi 14 civilistov. V Rusijo se je vrnilo 14 ruskih mornarjev s civilne ladje Azov Concord, ki so jih od 24. februarja zadrževali v Mariupolu. Vračanje diplomacije EU je medtem ponovno odprla svoje veleposlaništvo v ukrajinski prestolnici Kijev, ki ga je po invaziji Rusije na Ukrajino začasno preselila na Poljsko. Visoki predstavnik EU za zunanjo politiko Josep Borrell je to napovedal že med petkovim obiskom v Ukrajini. Matti Maasikas, vodja delegacije EU v Ukrajini, je tako objavil fotografijo zastave EU, ki nakazuje vrnitev diplomatskega predstavništva.

