Putin: Naj bo jasno, za zaostrovanje konflikta v Ukrajini je kriv Zahod

Pa tudi, da se je zavezanost Zahoda k miru izkazala za prevaro in kruto laž ter trdi ter da je skušal Kijev zbrati biološko in jedrsko orožje: "Zahod si je zatiskal oči pred političnimi umori in slabim ravnanjem z verniki."

"Ukrajina in Donbas sta postala simbol laži," pravi ruski predsednik. Zahod obtožuje, da s svojimi dejanji odstopa od temeljnih sporazumov in da daje hinavske izjave. Komentiral pa je tudi širjenje Nata. "Naj bo jasno, za zaostrovanje konflikta v Ukrajini je kriv Zahod, silo uporabljamo, da to ustavimo." Besede, ki so med zbranimi požele glasen aplavz.

Ob tem pa, da se je Rusija soočala z nenehno nacistično grožnjo in sovraštvom kijevskega režima. Prav Zahod, da je v 30. letih prejšnjega stoletja nacistom "odprl pot" za prevzem oblasti. "Prav tako je skušal Zahod Rusiji vse od 19. stoletja odtrgati zgodovinske deleže - kar danes imenujemo Ukrajina."

Pa tudi, da je Zahod že leta 2014 financiral revolucijo v Ukrajini, ki je strmoglavila prorusko vlado. Prav to pa da je sprožilo rusofobijo in skrajni nacionalizem. "Ti zgodovinski trenutki bodo zaznamovali prihodnost naše države. Vsak izmed nas pa je zavezan veliki odgovornosti," je dejal.