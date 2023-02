Putin: Neverjetno, a resnično. Spet nas ogrožajo nemški tanki

Ruski predsednik, ki je že predhodno skušal rusko-ukrajinsko vojno prikazati kot boj proti nacionalistom in nacistom, je nato dejal, da ima Moskva na "vse grožnje in agresijo zahodnih držav" že pripravljen odgovor. Ob tem je namignil, da bi si lahko prizadeval preseči konvencionalno orožje.

Tudi po mnenju ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega se Rusija pripravlja na maščevanje Zahodu zaradi pomoči Ukrajini, poroča BBC. "Zdaj Rusija koncentrira svoje sile. To vsi vemo. Pripravlja se na poskus maščevanja, ne le proti Ukrajini, ampak proti svobodni Evropi in svobodnemu svetu," je dejal Zelenski v Kijevu. Ob tem je voditelje EU pozval, naj uvedejo dodatne omejitve za rusko gospodarstvo.

V nekdanjem Stalingradu so sicer obeležili konec bitke za Stalingrad, ki je potekala v drugi svetovni vojni. Ob slovesnosti se je na tisoče prebivalcev zbralo na mestnih ulicah. Spremljali so vojaško parado, nad njihovimi glavami so brnela letala, po ulicah pa so se peljali tanki iz obdobja druge svetovne vojne. Nekatera moderna vozila so bila označena s črko Z, ki je postala simbol ruske invazije.

Putin je poleg tega, da je imel govor, obiskal tudi glavni spominski kompleks, kjer se je z minuto molka poklonil spominu na padle vojake. Na grob nekdanjega sovjetskega voditelja Josipa Stalina pa je položil cvetje.