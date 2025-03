'Putin ni resen. Ne smemo dovoliti, da se igra s predlogom o prekinitvi ognja'

Po petkovem večernem pogovoru s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom in norveškim premierjem Jonasom Gahrom Storejem je britanski premier Keir Starmer dejal, da rusko "popolno neupoštevanje" ameriškega predloga o prekinitvi ognja "samo dokazuje, da Putin ne misli resno glede miru".

"Putin poskuša odlašati, češ da je potrebna skrbna študija, preden lahko pride do prekinitve ognja. A svet mora videti ukrepanje, ne študije ali praznih besede in nesmiselnih pogojev. Moje sporočilo Kremlju ne bi moglo biti bolj jasno - Ustavite barbarske napade na Ukrajino, enkrat za vselej, in privolite v prekinitev ognja zdaj," je Starmer še dejal pred današnjim srečanjem.

Kaj pričakovati od virtualnega srečanja 'koalicije voljnih'?

Virtualnega srečanja t. i. koalicije voljnih naj bi se sicer danes po navedbah BBC udeležilo 25 voditeljev. Med njimi so predstavniki več evropskih držav, Evropske komisije, zveze Nato, Kanade in drugih. Downing Street je potrdil, da naj bi se virtualnega srečanja udeležile tudi Ukrajina, Avstralija in Nova Zelandija.