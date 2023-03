Putin ob obletnici nezakonite priključitve Krima obiskal polotok

Devet let po nezakoniti priključitvi Krima Rusiji je ruski predsednik Vladimir Putin obiskal Krim. Ukrajinske letalske sile pa so sporočile, da je ruska vojska ponoči izvedla nov niz napadov s t. i. kamikaze droni na ozemlju Ukrajine. V napadih so z droni med drugim ciljali tarče v relativno mirni regiji Lvov na skrajnem zahodu države.

Ruski predsednik Vladimir Putin je v soboto prispel na Krim na obisk ob deveti obletnici ruske priključitve polotoka Ukrajini, poročajo ruski državni mediji. Državna TV je pokazala kratek posnetek sproščeno oblečenega Putina, ki se sprehaja s skupino uradnikov. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Rusija je Krim zasegla leta 2014, osem let pred začetkom obsežne invazije na Ukrajino. Napadena država sicer pravi, da se bo borila za izgon Rusije s Krima in vseh drugih ozemelj, ki jih je Rusija zasedla v večletni vojni. Ukrajina ponoči znova tarča napadov z droni Ruska vojska je ponoči izvedla nov niz napadov s t. i. kamikaze droni na ozemlju Ukrajine, so danes sporočile ukrajinske letalske sile. V objavi na spletnem omrežju Telegram so ukrajinske sile sporočile, da je letalska obramba sestrelila 11 od 16 dronov iranske izdelave tipa Šahed-136 oz. Šahed-131. PREBERI ŠE V vojni podprli Ukrajino, a nadaljujejo z deportacijo prebežnikov v Rusijo Po navedbah ukrajinskega letalstva je ruska vojska napade sprožila iz Azovskega morja in iz zahodne ruske regije Brjansk. Zaenkrat ni poročil o morebitnih žrtvah napadov, en dron pa naj bi zadel kritično infrastrukturo v regiji Dnipropetrovsk. V požaru, ki je nato izbruhnil, je bilo uničenih in poškodovanih več hiš. Droni so neuspešno napadli tudi prestolnico Kijev, so sporočile mestne oblasti v ukrajinski prestolnici.