Putin obiskal domačo vas in pozdravil množico. Droni spet nad krimski most?

Ruski predsednik Vladimir Putin je v petek nenapovedano obiskal rusko vas Turginovo, da bi si ogledal kraje, ki so povezani z njegovo družino, je povedal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Tam pa ga je pozdravilo na ducate navdušenih vaščanov. "Hvala, ker ste nas prišli pozdravit. Ker ste se nas spomnili," je predsedniku dejala ena od žensk v množici in se mu zahvalila, ker jih je obiskal. Ob tem je ruski predsednik vaščanom obljubil več pomoči in izboljšanje pogojev. Rusija je medtem sporočila, da je ponoči uničila tri podvodne drone, s katerimi naj bi ukrajinska stran želela napasti most na polotok Krim.

Videoposnetek, ki so ga objavili lokalni mediji, prikazuje več deset prebivalcev, ki se zgrinjajo okoli ruskega predsednika Vladimirja Putina. Ta je ob obisku domače vasice Turginovo na vaškem trgu stopil iz avtomobila in pozdravil množico, ki se je zbrala na ulici. "Želim vam zdravja, moči in sreče," mu je dejala ena od žensk v množici na trgu. "Hvala, ker ste nas prišli pogledat. Ker ste se nas spomnili," je dodala po poročanju Reutersa. Putin je v le nekaj minutnem postanku izrazil presenečenje nad tem, da učitelj naravoslovja na lokalni šoli ob tem opravlja tudi doktorski študij. Obljubil je izboljšanje pogojev za privabljanje kvalificiranih ljudi na to območje. Prebivalci pa so mu povedali še, da potrebujejo več in tudi boljša stanovanja. "Strinjam se. Vse bomo naredili postopoma," jim je obljubil in jim ob tem ob začetku šolskega leta namenil tudi lepe želje. Vas je obiskal ob vračanju v Moskvo, po pogovoru s študenti v "laboratoriju za upravljanje" v bližini prestolnice, s katerimi se je srečal na dan znanja, ki zaznamuje tradicionalni začetek šolskega leta. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je za ruske medije dejal, da je Putin vas Turginovo obiskal, da bi si ogledal kraje, povezane z njegovo družino. Rusija trdi, da je preprečila napad na krimski most Jutro kasneje pa je rusko obrambno ministrstvo na Telegramu sporočilo, da so okoli 2. ure zjutraj v Črnem morju uničili en podvodni dron, katerega tarča naj bi bil most na Krim. Še pred tem naj bi v petek uničili še dve taki plovili brez posadke. PREBERI ŠE Ukrajina priznala odgovornost za napad na Krimski most in delila posnetek Rusija si je ukrajinski polotok Krim nezakonito priključila leta 2014, nato pa ga je leta 2018 z ruskim ozemljem povezala z 18 kilometrov dolgim cestnim in železniškim mostom. Ta je v preteklosti že bil tarča napadov, ti pa so v zadnjih mesecih vse pogostejši. Prejšnji mesec so krimske oblasti sporočile, da so ruske sile nad mostom sestrelile tri ukrajinske rakete, medtem ko je bil v julijskem napadu poškodovan cestni del mostu.