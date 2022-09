Putin odpira panoramsko kolo, Rusi se jezijo: 'Čas je, da kaznujemo poveljnike'

A medtem ko so mnogi ploskali, so drugi objavljali kritike, poroča New York Times. "Prirejate zabavo za milijardo rubljev," je v sobotni objavi, ki se je nato hitro razširila, zapisal proruski bloger, pri čemer je imel v mislih praznovanja v Moskvi ob 875. obletnici ustanovitve mesta. "Pa kaj je narobe z vami? Ne v času tako grozljivega neuspeha."

Ko so se ruske sile v soboto naglo umikale v severovzhodni Ukrajini, po enem največjih porazov v tej vojni, je bil predsednik Vladimir Putin v parku v Moskvi, kjer so slovesno predali v uporabo panoramsko kolo. "Za ljudi je zelo pomembno, da se lahko sprostijo s prijatelji in družino," je dejal.

Medtem ko je Moskva praznovala, je zapisal, se je ruska vojska bojevala brez dovolj očal za nočno opazovanje, zaščitnih jopičev, kompletov prve pomoči ali brezpilotnih letal. Nekaj sto kilometrov stran so ukrajinske sile ponovno zavzele strateški Izjum, njihovo hitro napredovanje pa pomeni novo fazo v vojni.

Ogorčenje "ruskih jastrebov" kot jih poimenuje NYT, je pokazalo, da čeprav je Putinu uspelo odstraniti skoraj vso prodemokratično opozicijo v ruski notranji politiki, to ne pomeni, da je opravil z vsem nezadovoljstvom. Vse večja pripravljenost na javno kritiko v luči uspehov ukrajinske protiofenzive kaže na tleče nezadovoljstvo v ruski eliti, menijo analitiki.

"Večina teh ljudi je v šoku, niso si mislili, da bi se to lahko zgodilo," je v telefonskem intervjuju za NYT povedal Dmitri Kuznets, ki analizira vojno za rusko časopisno hišo Meduza. "Večina jih je resnično jeznih."

Kremelj je kot običajno skušal zmanjšati pomen ukrajinskega napredka. Obrambno ministrstvo je umik opisalo kot odločitev o "prerazvrščanju" svojih enot, čeprav je ministrstvo dan prej dejalo, da namerava okrepiti svoje obrambne položaje v regiji. Oblasti v Moskvi pa so nadaljevale s prazničnim vikendom.

Toda na spletu so bili neuspehi Rusije očitni - poudarila jih je presenetljiva vloga, ki jo imajo proruski vojaški blogerji na družbenem omrežju Telegram pri oblikovanju zgodbe o vojni. Medtem ko Kremelj nadzoruje televizijske postaje v Rusiji in je blokiral dostop do Instagrama in Facebooka, je Telegram še vedno prosto dostopen in je poln objav in videoposnetkov podpornikov in nasprotnikov vojne.

Eden od blogerjev, Jurij Podoljaka, ki je iz Ukrajine, a se je preselil na Krim po njegovi priključitvi leta 2014, je v petek svojim 2,3 milijona sledilcem na Telegramu povedal, da bodo Rusi kmalu nehali zaupati obrambnemu ministrstvu in vladi, če bo vojska še naprej omalovaževala svoje neuspehe na bojišču. Blogerji so bili tudi tisti, ki so prvi javno opozorili na morebitno ukrajinsko protiofenzivo na severovzhodu države.