Putin po Krimu še na ogled okupiranega Mariupola

Poročila o obisku Mariupola so prišla dan po tem, ko je ruski voditelj odpotoval na Krim. S slednjim obiskom je obeležil deveto obletnico priključitve tega črnomorskega polotoka. Ruska državna televizija je poročala, da je v spremstvu lokalnega guvernerja Mihajla Razvožajeva obiskal črnomorsko pristaniško mesto Sevastopol.

Rusija si je Krim priključila po referendumu leta 2014, ki ga Kijev in mednarodna skupnost nista priznala. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je od Rusije zahteval umik s polotoka in območij, ki jih je zasedla od lani.

Putinov obisk Mariupola pa je prišel tudi po odločitvi Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC), ki je v petek sporočilo, da je zoper njega izdalo nalog za aretacijo in ga obtožilo vojnega zločina nezakonitega izgona več sto otrok iz Ukrajine. Odločitve ICC Putin javno še ni komentiral, je pa nalog za njegovo aretacijo Kremelj označil za ničnega in neveljavnega. Ob tem so sporočili, da se jim zdijo vprašanja, ki jih je sprožilo ICC, nezaslišana in nesprejemljiva.