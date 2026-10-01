Putin posvaril pred napadom na Kaliningrad

"Če bi prišlo do neposrednega napada na Rusko federacijo (...) potem bo seveda vprašanje, ali bo Ruska federacija uporabila vse vrste orožja, ki jih ima naša država na voljo, neizogibno in takoj na dnevnem redu," je na forumu Valdaj povedal ruski predsednik Vladimir Putin.

Prav tako je zavrnil možnost dogovora z Ukrajino o prekinitvi napadov dolgega dosega. "Pravijo nam: 'Naj prenehajo napadati vaše rafinerije, vi pa boste prenehali napadati njihove ladje.' To je preprosto smešno," je dodal.

Putin je v odgovoru na vprašanje dejal tudi, da bi Moskva lahko pod določenimi pogoji zahodnim podjetjem vrnila premoženje, ki jim ga je zasegla.