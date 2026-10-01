Putin posvaril pred napadom na Kaliningrad

"Če bi prišlo do neposrednega napada na Rusko federacijo (...) potem bo seveda vprašanje, ali bo Ruska federacija uporabila vse vrste orožja, ki jih ima naša država na voljo, neizogibno in takoj na dnevnem redu," je na forumu Valdaj povedal ruski predsednik Vladimir Putin.
Prav tako je zavrnil možnost dogovora z Ukrajino o prekinitvi napadov dolgega dosega. "Pravijo nam: 'Naj prenehajo napadati vaše rafinerije, vi pa boste prenehali napadati njihove ladje.' To je preprosto smešno," je dodal.
Putin je v odgovoru na vprašanje dejal tudi, da bi Moskva lahko pod določenimi pogoji zahodnim podjetjem vrnila premoženje, ki jim ga je zasegla.
Rusija ni nikomur ničesar vzela, ukradla ali nacionalizirala, je poudaril. "Določena podjetja sicer dajemo pod zunanje upravljanje. V nekaterih evropskih državah pa (...) so nam v grobem nasprotju z vsemi mogočimi pravili preprosto zasegli ogromna podjetja," je dodal.
Njegove izjave sledijo pismu ruske vlade, ki je po poročanju tujih tiskovnih agencij zvezo Nato obtožila "eskalacije vojaško-političnega položaja v okolici ruske regije Kaliningrad brez primere". Ocenila je, da potek dogodkov "prinaša visoko tveganje za izbruh neposrednega oboroženega spopada z možnostjo ruskih napadov na centre odločanja držav članic zavezništva že na samem začetku".
"Rusija bo pripravljena uporabiti celoten arzenal sil in zmogljivosti, ki jih ima na voljo, vključno z jedrskim orožjem, da bi branila svoje ozemlje, če bi države Nata poskušale izolirati regijo Kaliningrad od preostalega dela države," naj bi še pisalo v pismu.
Generalni sekretar zavezništva Mark Rutte je v odzivu ocenil, da ruska jedrska grožnja "ni resnična". "Putin ve, da ne more premagati Nata, tako da tega ne jemljem resno," je dejal in dodal, da ozemlje Nata ni neposredno ogroženo s strani Rusije.